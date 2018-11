Rozhodovanie im uľahčilo zranenie. Djokovič a Nadal si v Saudskej Arábii nezahrajú

Zápas sa mal uskutočniť pred Vianocami.

9. nov 2018 o 20:01 TASR

LONDÝN. Plánovaný exhibičný zápas v Saudskej Arábii medzi Novakom Djokovičom a Rafaelom Nadalom museli zrušiť pre zdravotné problémy španielskeho tenistu.

Nadal minulý týždeň absolvoval operáciu členka, pre ktorú odvolal aj svoju účasť na Turnaji majstrov v Londýne.

Chceli viac informácií

Dvaja rebríčkovo najvyššie postavení hráči sveta sa mali stretnúť v exhibičnom stretnutí 22. decembra v saudskoarabskom meste Džidda.

V uplynulých dňoch zaznievali hlasy volajúce po zrušení zápasu v súvislosti so zabitím novinára Džamála Chášukdžího v Istanbule.

Líder svetového rebríčka Djokovič ešte v októbri uviedol, že spolu s Nadalom oznámia svoje rozhodnutie o exhibícii hneď, ako získajú viac informácií k situácii.

Srb, vedený slovenským koučom Mariánom Vajdom, v piatok napokon pre BBC Sport povedal: "Nadal je zranený, takže zápas sa tento rok konať nebude".

Malo ísť o úkladnú vraždu

Chášukdží, 59-ročný spolupracovník amerického The Washington Post, zmizol 2. októbra po tom, ako vstúpil do budovy konzulátu v Istanbule s cieľom prevziať dokumenty potrebné na uzavretie manželstva so snúbenicou, občiankou Turecka.

Krátko na to sa objavili podozrenia, že novinár tam bol zavraždený, čo však Rijád vtedy popieral. Zabitie zmiznutého novinára priznala Saudská Arábia až 19. októbra.

Podľa jej verzie na konzuláte došlo k bitke, ktorá viedla k smrti novinára.

Úrad hlavného istanbulského prokurátora Irfana Fidana však tvrdí, že Chášukdží sa stal obeťou úkladnej vraždy, pri ktorej ho ihneď po vstupe do priestorov zastupiteľského úradu uškrtili.

Jeho telo mali rozpustiť v kyseline v jednej z izieb v rezidencii konzula Muhammada al-Utajbího.