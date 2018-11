Froome: Na klasiky nemám čas, v príprave so mnou málokto drží krok

V účasti na Gire ešte nemá jasno.

9. nov 2018 o 20:37 SITA

LONDÝN. Britský cyklista Christopher Froome si ešte minimálne päť rokov trúfa zotrvať v profipelotóne. Znamená to, že úspešnú kariéru by rád potiahol do svojich 38 rokov.

Štvornásobný víťaz Tour de France a celkovo šesťnásobný šampión Grand Tour to uviedol v rozhovore pre taliansky športový denník Gazzetta dello Sport.

Vytlačí ho z líderskej pozície Bernal?

"Som presvedčený o tom, že sa mi to môže podariť. Samozrejme, chcem zotrvať na najvyššej úrovni, inak to nebude mať pre mňa význam," skonštatoval Froome.

“ Neskrývam, že chcem byť na jednej úrovni s Jacquesom Anquetilom, Eddym Merckxom, Bernardom Hinaultom a Miguelom Indurainom. „ Christopher Froome

Rodák z kenského Nairobi je známy ako skvelý časovkár, ale najmä ako nezničiteľný vrchár s oceľovou výdržou aj v tých najčlenitejších alpských či pyrenejských stúpaniach.

Cyklistickým profesionálom sa stal v roku 2008, skončiť by chcel až po roku 2023.

Jeho súčasný kontrakt v tíme Sky vyprší na konci roku 2020, neskôr už zrejme bude musieť zabojovať o líderskú pozíciu napríklad s Kolumbijčanom Eganom Bernalom alebo si nájsť iného zamestnávateľa.

Nemá čas na klasiky

"Moje úspechy sú dielom intenzívneho režimu v tréningoch. Stále sa snažím atakovať svoje limity. V príprave dokáže so mnou len málokto držať krok, možno nikto. Mojím krédom je stále sa zlepšovať, byť každý deň lepším cyklistom. Je to ako druh posadnutosti, som tomu maximálne oddaný," vysvetlil Froome.

Brit sa ešte nerozhodol, či bude na budúci rok obhajovať svoj celkový triumf na Giro d'Italia. Už niekoľkokrát však prejavil ambíciu byť opäť účastníkom Tour de France a zabojovať tam o rekordný piaty titul.

"Neskrývam, že chcem byť na jednej úrovni s Jacquesom Anquetilom, Eddym Merckxom, Bernardom Hinaultom a Miguelom Indurainom," priznal.

"Mám rád aj monumentálne klasiky ako Liége - Bastogne - Liége, ale moja túžba po ďalších triumfoch na Grand Tour je väčšia. V príprave teda nebude čas na klasiky, možno niekedy v budúcnosti, napríklad v roku olympijských hier v Tokiu," dodal Froome.