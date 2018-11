Nevýrazný Brooklyn porazil Denver o dva body, rozhodla posledná štvrtina

Pozrite si sumár výsledkov zápasov NBA z noci na sobotu 10. novembra.

10. nov 2018 o 9:29 SITA

NEW YORK. Príjemné prekvapenie tohto ročníka zámorskej basketbalovej NBA Denver Nuggets nečakane podľahol v piatok 110:112 na domácej palubovke doteraz nevýraznému Brooklynu.

Rozhodlo sa v poslednej štvrtine

Hráči z Colorada si tak neudržali zhodnú bilanciu s vedúcim tímom ligy Golden State a pripísali si tretiu prehru. Domácim nepomohol ani výborný výkon Nikolu Jokiča, ktorý dosiahol 37 bodov a 21 doskokov.

V poslednej minúte za vyrovnaného stavu mu najprv rozhodcovia odpískali kroky a potom cez neho premenil rozhodujúcu strelu náročným oblúčikom Caris LeVert.

"Ja tvrdím, že zápas sme prehrali v prvej štvrtine. Vstúpili sme doň sériou 2:12, mali sme veľa strát. Nepremenili sme v nej sedem trojok, vo zvyšku zápasu iba päť," povedal po stretnutí tréner Nuggets Michael Malone.

Haywardou neúspešný návrat

Najlepšie platený hráč Bostonu Celtics Gordon Hayward sa prvýkrát vrátil na miesto svojho predošlého pôsobenia do Utahu, no jeho tím neuspel po výsledku 115:123.

Hráč, ktorý sa v minulej sezóne ťažko zranil v prvom stretnutí a už v nej nenastúpil, si pripísal 13 bodov a 7 asistencií. V hľadisku sa pritom na jeho adresu ozývalo bučanie.

"Neprekvapilo ma to, trochu som to očakával. Je to súčasť hry, v priebehu zápasu som sa o to nestaral. Bolo príjemné vrátiť sa sem, i keď sme nezvíťazili," vyhlásil Hayward.

Súboj strelcov

V súboji dvoch ostrostrelcov vyrovnaných tímov východnej konferencie sa tešil Joel Embiid. Jeho Philadelphia zdolala Charlotte 133:132 po predĺžení a Kamerunčan zaznamenal 42 bodov a 18 doskokov.

Jeho náprotivok Kemba Walker sa nenechal zahanbiť, no 30 bodov, 9 asistencií a 7 doskokov tentoraz na víťazstvo nestačilo.

Sumáre NBA - piatok:

Orlando - Washington 117:108 (32:25, 31:23, 26:26, 28:34)

Najviac bodov: Vučevič 21 (14 doskokov), A. Gordon 20, Bamba a Fournier po 15 - Beal 27, Oubre a Wall (12 asistencií) po 19

Philadelphia - Charlotte 133:132 po predĺžení (33:33, 32:17, 31:35, 23:34 - 14:13)

Najviac bodov: Embiid 42 (18 doskokov), B. Simmons 22 (13 asistencií), Šarič 18 - Walker 30, Lamb 17, Bacon 15

Atlanta - Detroit 109:124 (20:40, 31:34, 26:29, 32:31)

Najviac bodov: Lin 19, T. Young 16, Spellman (10 doskokov) a Miles Plumlee po 14 - Drummond 23 (11 doskokov), S. Johnson 22, Galloway 16 (5 trojok)

Miami - Indiana 102:110 (26:24, 33:27, 21:33, 22:26)

Najviac bodov: Olynyk 20, J. Richardson 18, T. Johnson 15 - Oladipo 22 (10 doskokov), D. Collison a Sabonis (11 asistencií) po 17

Denver - Brooklyn 110:112 (24:34, 23:21, 29:27, 34:30)

Najviac bodov: Jokič 37 (21 doskokov), J. Murray 16, Monte Morris 15 - Russell 23, J. Allen 18, LeVert 17

Utah - Boston 123:115 (27:25, 31:26, 35:29, 30:35)

Najviac bodov: Ingles 27 (5 trojok), D. Mitchell 21, Crowder 20 - Rozier 22 (5 trojok), Tatum 21, Marcus Morris 16

Sacramento - Minnesota 121:110 (29:31, 34:30, 29:20, 29:29)

Najviac bodov: Cauley-Stein 25, Shumpert 17. Fox 16 (10 asistencií) - Towns 39 (19 doskokov), Rose 21, Butler 13