Tréner Dunajskej Stredy po víťazstve: Verím, že hráči ho oslávia iba malinovkou

Rozhodca rozdal až trinásť žltých kariet.

11. nov 2018 o 13:40 SITA

RUŽOMBEROK. Futbalisti Dunajskej Stredy si aj po 15. kole Fortuna ligy udržali druhé miesto v tabuľke najvyššej slovenskej súťaže, majú o bod viac ako tretí v klasifikácii MŠK Žilina.

Obaja v sobotu naplno zabodovali na pôde súpera.

Žilina sa myjavským víťazstvom nad Trenčínom 2:0 ocitla na druhom stupienku z časového hľadiska iba chvíľu, pretože Dunajská Streda zdolala domáci MFK Ružomberok 1:0.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rozhodol Bayo

Pod Čebraťom si tímy vypracovali množstvo šancí na skórovanie, po bezgólovom prvom polčase sa však ujal iba krásny pokus v podaní 21-ročného kanoniera DAC Vakouna Issoufa Baya.

Útočník z Pobrežia Slonoviny v 55. minúte rozhodol o troch bodoch pre Dunajskú Stredu, v tomto ligovom ročníku strelil už deviaty gól.

Prečítajte si tiež: Zdolal Feyenoord, počúval ódy. Trenčín zabudol to, čo mu šlo najlepšie

"Som hrdý na mojich hráčov a verím, že dnes budú piť po zápase len malinovku," skonštatoval po tesnom víťazstve v Ružomberku nemecký tréner hostí Peter Hyballa pre klubový web.

"Úroveň zápasu v rámci slovenskej ligy bola veľmi vysoká. Trénoval som v Nemecku aj Holandsku a som hrdý, že sme odohrali takýto duel. Pyšný som na obe mužstvá, bolo to veľmi kvalitné stretnutie," priznal.

"Do súboja sme vstúpili s rozostavením 4-3-3, mali sme aj nejaké šance. Do druhého polčasu sme vstúpili so striedaním, keď sme nechceli riskovať vylúčenie Záhumenského," prezradil.

"Mátého Vidu sme zasa posunuli na post pravého obrancu a na trávnik prišiel mladý Bednár, ktorému sme dali veľkú zodpovednosť v náročnom zápase," pokračoval Hyballa.

"Preskupili sme rozostavenie na 4-2-3-1 a Kalmár mohol hrať na poste desiatky, kým v prvom polčase bol viac stiahnutý. Viac sme už potom kontrovali hru, domáci hrozili z protiútokov. Posledných desať minút bolo veľmi nervóznych pre hráčov, realizačný tím aj fanúšikov," doplnil.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/A75t5-5BMMQ

Vylúčenie z nedisciplinovanosti

Hlavný rozhodca Ivan Kružliak vytiahol v zápase celkovo trinásť žltých kariet a v 75. minúte vylúčil po dvoch napomenutiach ružomberského obrancu Janiho Urdinova.

"Zápas musím zhodnotiť z dvoch rovín. Stretnutie bolo fantastické, malo atmosféru a aj diváci museli vidieť skvelý, nadštandardný duel. Touto cestou chceme ísť," vyjadril sa český kouč MFK Ružomberok David Holoubek.

“ Chceme behať a napádať súpera neustále, aj keď momentálne nám to výsledky neprináša. „ David Holoubek, tréner Ružomberka

Jeho zverenci však po štyroch domácich víťazstvách pod Čebraťom tentoraz nebodovali.

"Prehrali sme doma 0:1 po množstve nepremenených príležitostí a po červenej karte z nedisciplinovanosti. Bolo to stretnutie o šanciach, možno trochu viac sme ich mali my, no neboli sme tak kvalitní v zakončení ako dunajskostredský súper," priznal Holoubek.

"Napriek vedúcemu gólu hostí sme chceli otočiť nepriaznivý stav a mohli sme aj zvíťaziť. Som rád, ako tento duel odpracovali samotní hráči. Vysoká intenzita zápasu, no bez výstupu," vyjadril sa 38-ročný kouč.

"Nemáme body, prehrali sme v domácom prostredí a z toho dôvodu musím stretnutie hodnotiť negatívne. V zápase bolo veľa emócií. Chceme behať a napádať súpera neustále, aj keď momentálne nám to výsledky neprináša. Verím však, že tento trend zlomíme a budeme získavať body aj s takým silným tímom, ako je Dunajská Streda," dodal.