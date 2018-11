Trnava prehrala, v zápase medzi Nitrou a Slovanom boli vylúčení traja hráči

Hlasy po stretnutí:

Ivan Galád, tréner Nitry: "Aj napriek úcte ku kolegovi, ktorú nepochybne chovám, sa k dnešnému zápasu nevyjadrím pre veci, ktoré sa udiali počas zápasu."

Martin Ševela, tréner Slovana: "Odohrali sme výborný prvý polčas. Hrali sme rýchlo na jeden - dva dotyky, ukázali sme kvalitu a vytvorili sme si dostatok šancí na to, aby sme strelili viac než dva góly. Cez prestávku sme hráčov upozorňovali, že súper prestrieda a pôjde do rizika, no napriek tomu sme mali zlý vstup a Nitra získala veľkú energiu.

Druhý polčas bol viac o bojovnosti ako o hernej kvalite. Ak v takýchto zápasoch nedáte tretí gól, ale naopak, súper zníži na 1:2, je to stále otvorené a protivník cíti šancu. Postupom času prišli karty, vylúčenia a miestami zbytočné emócie, na druhej strane, aj emócie patria k futbalu.

Prišli sme do Nitry s cieľom vyhrať, čo nám vyšlo, no druhý polčas si musíme dôkladne rozobrať a poukázať na veci, ktoré neboli podľa našich predstáv. Víťazstvo nás teší, potrebujeme však pracovať na viacerých veciach v našom hernom prejave.

Ďakujeme za podporu aj fanúšikom, ktorí si našli cestu do Nitry a povzbudzovali nás, i keď ma mrzí incident z druhého polčasu, keď sa emócie z trávnika preniesli aj do publika. Dôležité je, že sa nikomu nič nestalo. Som rád, že sme sa po zápase mohli spoločne s našimi priaznivcami tešiť z cenných troch bodov."