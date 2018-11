Dosiahol životný úspech. Slovak Open vyhral kazašský kvalifikant

Vo finále zdolal Čecha Rosola.

11. nov 2018 o 18:29 (aktualizované 11. nov 2018 o 18:35) TASR

BRATISLAVA. Kazašský kvalifikant Alexander Bublik sa stal víťazom dvojhry na 19. ročníku bratislavského tenisovom challengeru Peugeot Slovak Open.

Vo finále si v NTC poradil so šampiónom z roku 2012 Čechom Lukášom Rosolom za 66 minút 6:4, 6:4 a dosiahol životný úspech.

Slovak Open - finále Alexander Bublik (Kaz.) - Lukáš Rosol (ČR) 6:4, 6:4

Pre dvadsaťjedenročného rodáka z Ruska je to tretia singlová trofej na ATP Challenger Tour. V roku 2017 nenašiel premožiteľa na turnajoch v mexickej Cuernavace a v americkom Aptose.

Z Bratislavy si odnáša prémiu 15 270 eur pred zdanením a 110 bodov do svetového rebríčka ATP Entry pre nasadzovanie.

"Ďakujem všetkým fanúšikom za podporu. Bol to pre mňa naozaj dlhý, no veľmi úspešný týždeň. Veľká vďaka patrí môjmu otcovi a zároveň trénerovi i mojej priateľke za to, že tu so mnou boli a povzbudzovali ma. Lukášovi blahoželám k skvelému turnaju," uviedol Bublik počas slávnostného príhovoru.