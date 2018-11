Šporar pre SME: Weissa poznám, ale nemyslím si, že sme si podobní

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rozhovor pre denník SME: Je najdrahším a najlepšie plateným futbalistom, aký kedy hral na slovenských trávnikoch. Dvadsaťštyriročný útočník ANDRAŽ ŠPORAR bol považovaný za najväčší talent slovinského futbalu. Postupne upadol aj preto, že sa dostatočne nesústredil na futbal. Teraz je v drese Slovana Bratislava s trinástimi gólmi najlepším strelcom Fortuna ligy.

Slovan má najväčší rozpočet v slovenskej lige a fanúšikovia tvrdia, že s takým kádrom je jeho povinnosťou vyhrať domácu súťaž. Súhlasíte?

"Absolútne. Všetko okrem titulu bude sklamaním pre hráčov i fanúšikov. Je to normálne, keď si uvedomíme, koľko prezident investuje do klubu peňazí. Máme najlepšie platených hráčov v lige, čo je logický predpoklad, aby Slovan každoročne získal titul. Vlani sa nám to nepodarilo, ale teraz sme na dobrej ceste."

Aj na tieto otázky reagoval Andraž Šporar Aký je to pocit byť najdrahším a najlepšie zarábajúcim futbalistom v slovenskej lige?

Prečo ihneď po príchode do Slovana nepotvrdzoval svoje strelecké schopnosti?

Je pravda, že v minulosti sa dostatočne nesústredil na futbal?

Balkánski futbalisti majú temperamentnú povahu. Cítiť to v kabíne Slovana?

Je titul pre Trnavu a jej postup do základnej skupiny Európskej ligy prekvapením?

Má Slovan kvalitu, aby sa v budúcom roku prebojoval do skupiny Ligy majstrov či do Európskej ligy?

Tri kolá pred koncom jesennej časti je Slovan na prvom mieste tabuľky so šesťbodovým náskokom pred Dunajskou Stredou. A vy ste s trinástimi gólmi najlepším strelcom súťaže. Ako to vnímate?

"Je skvelé, že sme na vedúcej priečke a tiež, že sa mi darí strelecky. Dôležité bude, aby to tak bolo aj na konci sezóny. Snažíme sa hrať, čo najlepší futbal a streliť čo najviac gólov. Niekedy sa však zamýšľam, pre koho futbal vlastne hráme. Fanúšikovia sú podstatnou súčasťou klubu. Môžu byť naším dvanástym hráčom. Potrebujeme ich pomoc."

Slovan hrá na zastaranom štadióne, na ktorý chodí len zopár fanúšikov. Aké je to hrať v takej komornej atmosfére?

"Je hrozné, keď je na tribúnach tak málo divákov. Je to škoda. Sme prví a podľa môjho názoru hráme kvalitný futbal. Strelili sme 36 gólov a diváci stále neprichádzajú. Zvíťazíme 6:0 nad Michalovcami, ale nemáme z toho takú radosť, keď sa nemôžeme potešiť s fanúšikmi. Keď s nami oslavuje dvesto divákov, je to smutné. Futbal je hra pre ľudí a dúfam, že keď prejdeme na nový štadión, fanúšikovia sa prebudia."

Slovan v posledných rokoch čaká na prenikavejší úspech v európskych pohároch. Neprišiel ani v tejto sezóne, keď ste vypadli v 3. predkole Európskej ligy s Rapidom Viedeň. Čomu to pripisujete?

"Veľa našich hráčov ešte neodohralo také náročné zápasy v európskych pohároch. Rapid Viedeň je silný tím, ktorý sa prebojoval do základnej skupiny Európskej ligy. Okrem chýbajúcich skúseností nebol tento tím dlho pohromade a chýbala mu zohratosť.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Koník: Kmotrík si môže kúpiť dom, auto i hráča. Ale nie slovanistickú DNA

Po domácom víťazstve 2:1 sme mali vonku hrať účelnejšie (Slovan napokon prehral 0:4, pozn. red.). V strede poľa sme mali Nona, Dražiča a Rabia, čo sú nízki a technickí hráči. Možno nám vtedy chýbal hráč ako Marin Ljubičič."

Bývalý tréner Slovana Vladimír Koník povedal, že Šporar pri svojej cene (okolo dva milióny eur - pozn. red.) a plate (okolo 60-tisíc eur, pozn. red.) by mal sám zdolať Rapid Viedeň. Čo si o tom myslíte?

"Kto to povedal?