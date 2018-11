Stoch sa vracia do reprezentácie: Debata s novým trénerom bola úplne super

Stochovi sa v Slavii Praha darí.

12. nov 2018 o 11:04 TASR

PRAHA. Slovenský futbalista Miroslav Stoch má vynikajúcu formu a s deviatimi gólmi je druhý najlepší strelec najvyššej českej súťaže.

Ďalšie dva presné zásahy pridal v nedeľňajšom zápase 15. kola, v ktorom jeho Slavia Praha zdolala Zlín 3:1 a na čele tabuľky má po zaváhaní obhajcu titulu Viktorie Plzne dvojbodový náskok.

"Chvalabohu, že sme to otočili. Deväť gólov ma teší, ale hlavné je, že pomáham tímu. To je najdôležitejšie. Bodujeme, je tu ďalšia reprezentačná prestávka a my sme stále na prvom mieste. Musíme takto pokračovať a ešte sa trochu zlepšovať. Bude na nás, aby sme sa na prvom mieste čo najdlhšie udržali," uviedol pre klubový web Stoch.

Slovák sa na konci prvého polčasu presadil z priameho kopu a v úvode druhého dejstva nekompromisne premenil jedenástku.

Stoch sa už v pondelok popoludní mal hlásiť Pavlovi Hapalovi na reprezentačnom zraze.

V národnom tíme, ktorý čakajú zápasy Ligy národov s Ukrajinou (16. novembra v Trnave) a Českom (19. novembra v Prahe), sa predstaví po dva a pol roku.

"Debata s novým trénerom bola úplne super a niesla sa v priateľskej atmosfére. Posedeli sme hodinku a podebatovali sme. Trochu sa poznáme z minulosti, najmä s jeho asistentom Otom Brunegrafom, ktorý ma trénoval ešte v doraste Nitry.

V prvom rade sa samozrejme teším. Dlhšiu dobu som v reprezentácii nebol, je to takmer dva a pol roka. Síce to ubehlo veľmi rýchlo, ale je to dosť dlhý čas. Som zvedavý na pocit, keď budem hrať na domácom štadióne, ale pôjdem do šatne hostí," dodal Stoch.

