Medzi Nitrou a Slovanom to vrelo. Lietali tresty ale aj poháre piva

Tri červené karty a mnoho žltých.

12. nov 2018 o 11:53 TASR

NITRA. Nedeľné stretnutie 15. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra a ŠK Slovan Bratislava (1:2) sa predčasne skončilo pre troch futbalistov.

V druhom polčase najprv videl červenú kartu hosťujúci Andraž Šporar a po ňom aj dvaja domáci hráči Tomáš Kóňa a Macdonald Ngwa Niba.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Jedenásť žltých, tri červené

Hlavný rozhodca Pavol Chmura rozdal okrem troch červených aj jedenásť žltých kariet.

Niektoré jeho verdikty sa nepozdávali aktérom na oboch stranách.

Prečítajte si tiež: Trnava prehrala, v zápase medzi Nitrou a Slovanom boli vylúčení traja hráči

Šporar otvoril v 37. minúte skóre z jedenástky, ktorú jeden z asistentov signalizoval s niekoľkosekundovým oneskorením.

V nadstavenom čase zvýšil náskok Dávid Holman, podľa domácich si prihrávajúci Šporar pomohol vo výskoku faulom.

Nitrania znížili krátko po zmene strán zásluhou Fábryho a v 57. minúte prišli o vyrovnanie, keď arbiter zapískal nedovolený zákrok Richarda Križana.

"Netreba si zatvárať oči, treba to pomenovať priamo. Rozhodcovi musia pomôcť postranní, na to tam sú, inak to rovno môže pískať aj sám. Poškodili jemu, poškodili nám, poškodili futbalu," povedal brankár Lukáš Hroššo pre portál profutbal.sk.

Šporar prvej karte nerozumie

Kým domáci nesúhlasili najmä s gólovými okamihmi, hosťujúci Šporar považoval svoje vylúčenie za príliš prísne.

"Druhá žltá karta bola v poriadku, priznávam, tam som urobil hlúposť a zaslúžil som si kartu. Ale nechápem, za čo som dostal prvú žltú kartu. V tej situácii som len chránil spoluhráča, ktorého hráč Nitry zostrelil k zemi. Takže nerozumiem, za čo bola táto karta. Samozrejme ma však mrzí, že sme museli hrať v početnom oslabení.

Nechcem sa nikoho dotknúť, ale spôsob rozhodovania hlavného arbitra negatívne ovplyvnil samotný zápas. Na ihrisku to bolo zbytočne nervózne, pričom nervozita nikdy neprospieva kvalite futbalu," uviedol Slovinec na oficiálnej stránke Slovana.

Portál profutbal.sk informoval, že Šporar pri odchode do kabíny poškodil časť stropu vnútri štadióna, na čo člen vedenia nitrianskeho klubu Milan Červeň reagoval vulgárnymi urážkami a chcel sa dostať aj do šatne súpera.

Zabránili mu v tom usporiadatelia.

Pohár piva do hlavy

Emócie sa z trávnika preniesli tiež do hľadiska, v 63. minúte pohár zo sektora fanúšikov Slovana zasiahol Nitrana Andreja Fábryho.

"Je nemysliteľné, aby bol hráč trafený plným pohárom piva do hlavy a rozhodca navyše nič neurobí, ani len nepreruší zápas. Potom nás pošle späť na ihrisko a poháre tam lietajú ďalej.

“ Aj napriek úcte ku kolegovi, ktorú nepochybne chovám, sa k zápasu nevyjadrím pre veci, ktoré sa udiali počas neho. „ Ivan Galád, tréner FC Nitra

Treba chrániť hráčov, všetci tu máme svoje rodiny, preboha, nie to prejsť mlčaním, že to je Slovan. Neobviňujem všetkých, beriem, že ide o pár jedincov, ale kde to sme?" hneval sa Hroššo.

V záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času videl druhú žltú kartu Kóňa a zakrátko sa porúčal pod sprchy aj Niba, ktorý zasiahol do tváre Joeriho de Kampsa.

"Ďakujeme za podporu aj fanúšikom, ktorí si našli cestu do Nitry a povzbudzovali nás, i keď ma mrzí incident z druhého polčasu, keď sa emócie z trávnika preniesli aj do publika. Dôležité je, že sa nikomu nič nestalo. Som rád, že sme sa po zápase mohli spoločne s našimi priaznivcami tešiť z cenných troch bodov," povedal tréner Bratislavčanov Martin Ševela.

Jeho náprotivok Ivan Galád nehodnotil duel: "Aj napriek úcte ku kolegovi, ktorú nepochybne chovám, sa k zápasu nevyjadrím pre veci, ktoré sa udiali počas neho."