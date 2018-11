Nantes ho vyhodilo už po ôsmich kolách. Lobotka a Mazáň majú nového trénera

Mohamed v klube skončil.

13. nov 2018 o 7:40 (aktualizované 13. nov 2018 o 9:06) TASR, SITA

MADRID. Slovenskí futbaloví reprezentanti Stanislav Lobotka a Róbert Mazáň majú v španielskej La Lige nového trénera.

Vedenie Celty Vigo sa rozhodlo ukončiť zmluvu s argentínskym koučom Antoniom Mohamedom a na jeho miesto menovalo Miguela Cardosa z Portugalska.

Štyridsaťosemročný Mohamed zasadol na lavičku Viga v lete. Mužstvu sa ale nedarilo, pod jeho vedením získalo v lige doposiaľ len tri víťazstvá, päť remíz a štyri prehry, vrátane víkendovej doma s Realom Madrid (2:4).

V tabuľke je Celta so štrnástimi bodmi na štrnástom mieste.

Mohamed sa stal už druhým Argentínčanom, ktorý prišiel v tejto sezóne o post trénera v španielskej najvyššej súťaži potom, ako Huesca prepustila Lea Franca.

Štyridsaťšesťročný Cardoso pred šiestimi týždňami skončil na poste hlavného trénera FC Nantes potom, ako v úvodných ôsmich dueloch Ligue 1 vyhral len jeden zápas, tri remizoval a štyrikrát prehral.

Informovala agentúra AFP.

Cardoso v minulosti viedol aj FC Rio Ave a v pozícii asistenta bol v Sportingu Lisabon, Šachtare Doneck či Deportive La Coruňa.

"Chceli by sme byť v pohárovej Európe. Stále je pred nami ešte veľa zápasov. Teraz však budeme musieť zbierať body aj s tými silnejšími súpermi, keďže so slabšími sme ich postrácali. Takže to bude ťažšie," poznamenal Lobotka na pondelňajšom reprezentačnom zraze v Šamoríne.