Volko neobhájil prvenstvo v ankete Atlét roka. Po šiesty raz sa ním stal Tóth

Tretia bola chodkyňa Czaková.

13. nov 2018 o 18:09 (aktualizované 13. nov 2018 o 21:41) SITA

BRATISLAVA. Po ročnej pauze je Matej Tóth opäť najlepším atlétom Slovenska. Tridsaťpäťročný chodec banskobystrickej Dukly získal toto ocenenie už po šiesty raz a v počte prvenstiev vyrovnal rekord kladivára Libora Charfreitaga.

Tóth vyhral anketu Atlét roka 2018 so ziskom 631 bodov zo 650 možných. Ocenenie si prevzal na slávnostnom gala večere Slovenského atletického zväzu v hoteli NH Gate One v Bratislave.

V septembri ho ocenili aj ako Chodca roka: "Už na začiatku sezóny sme to mali nastavené, že vyskúšame v Dudinciach, či sa nám podarí vrátiť na najvyššej úrovni. Potom sme si vytýčili jediný cieľ - ME v Berlíne a nič iné nás nezaujímalo. Aj do budúcna budeme mať jeden hlavný cieľ a robiť preň všetko, či to budú MS alebo OH."

Medailu získal ako jediný

Vicemajster Európy v chôdzi na 50 kilometrov z Berlína triumfoval v 26. ročníku ankety so 64-bodovým náskokom pred šprintérskym rekordérom Jánom Volkom, ktorého zdobí šieste miesto v behu na 60 metrov na halových MS v Birminghame, kde bol najlepším Európanom.

Tretia skončila chodkyňa Mária Katerinka Czaková vďaka šiestemu miestu v premiére ženskej päťdesiatky na berlínskych ME.

Olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth sa ako jediný zo slovenských atlétov vrátil domov z augustových ME s medailou - striebornou.

Tento fakt zavážil pri hlasovaní azda najviac.

Zapojilo sa doň 65 respondentov, o osem viac ako pred rokom – okrem 35 zástupcov klubov a 15 novinárov aj 15 členov výkonného výboru, plus šéftréneri jednotlivých skupín disciplín.

Tótha dalo na prvú priečku 56 hlasujúcich, v najlepšej desiatke sa neobjavil iba na jedinom lístku.

Zverenec Mateja Spišiaka, ktorý sa v marci na Dudinskej päťdesiatke prezentoval aj svetovým výkonom roka 3:42:46 hodiny na 50 kilometrov a na pozícii lídra sa udržal až do októbra, sa v najlepšej desiatke v ankete Atlét roka objavil celkovo už dvanásty raz - šesťkrát triumfoval (2006, 2013 - 2016, 2018), raz skončil druhý (2011), trikrát tretí (2009, 2010, 2012), raz šiesty (2008) a desiaty (2007).

Profily: Matej Tóth - 1. miesto: Disciplína: chôdza Dátum narodenia: 10. 2. 1983 Klub: ŠK o. z. Dukla Banská Bystrica Tréner: Matej Spišiak Umiestenia na vrcholných podujatiach v roku 2018 - ME Berlín: 2. miesto na 50 km (obhájil striebro z ME 2014 v Zürichu), na Dudinskej päťdesiatke utvoril svetový výkon roka 3:42:46 (v októbri ho predstihol Japonec Tomohiro Noda) Ján Volko - 2. miesto: Disciplína: šprinty Dátum narodenia: 2. 11. 1996 Klub: BK HNTN Bratislava Tréneri: Naďa Bendová a Róbert Kresťanko Umiestenia na vrcholných podujatiach v roku 2018 - halové MS Birmingham: 6. miesto vo finále na 60 m - najlepší Európan (s výnimkou Alojza Sokola, bronzového na OH 1896 na 100 m, prvý slovenský šprintér vo finále globálneho svetového podujatia), ME Berlín: 13. miesto na 100 (semifinále) aj 200 m (semifinále), v hale zlepšil rekord SR na 60 m na 6,57 a utvoril najlepší slovenský výkon histórie na 300 m (33,93), vonku zlepšil rekordy SR na 100 m (10,13 - s vetrom dosiahol aj 10,07) a 200 m (20,24) a utvoril najlepší slovenský výkon na 50 yardov (5,46), európske tabuľky 2018: 15. miesto (5. do 23 rokov) na 100 m (10,13) a 9. miesto (1. do 23 rokov) na 200 m (20,24) Mária Katerinka Czaková - 3. miesto: Disciplína: chôdza na 20 a 50 km Dátum narodenia: 2. 10. 1988 Klub: ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica Tréneri: Martin Pupiš a Matej Spišiak Umiestnenia na vrcholných podujatiach v roku 2018 - ME Berlín: 6. miesto na 50 km (pravdepodobne sa posunie na 5. miesto), MS tímov Tchaj-cchang: 20. miesto na 20 km (najlepšie slovenské ženské umiestenie v histórii), v sezóne si 7-krát zlepšila osobné rekordy, rekordy SR utvorila na 3000 m vonku (12:34,29), na 10 000 m vonku (45:27,50) a na 50 km (4:14:25 - 4. v európskych tabuľkách roka).

V prvej desiatke dospelých sa ocitol iba jediný predošlý víťaz ankety - šprintér Ján Volko (2017).

V porovnaní s minulým rokom sú v elitnej desiatke len tri nové mená - Matej Tóth, Gabriela Gajanová, Tibor Sahajda. Až polovicu z najlepšej desiatky sú atléti banskobystrickej Dukly.

Najviac prekvapila štafeta

Ocenenie Tréner roka získal po ročnej prestávke celkovo štvrtý raz Matej Spišiak, ktorý okrem Tótha pripravuje (spolu s Martinom Pupišom) i tretiu v konečnom poradí ankety Máriu Katerinka Czakovú.

V kategórii mládeže do 19 rokov sa po dvoch druhých priečkach dočkala prvenstva martinská osemstovkárka Gabriela Gajanová (4. na MSJ), ktorá o 63 bodov predstihla ďalšiu úspešnú účastníčku tamperského šampionátu Emmu Zapletalovú.

Za najlepšieho trénera mládeže vyhlásili tretí raz za sebou Pavla Slouku, ktorý pripravuje nielen Gajanovú, ale aj bronzového tisícpäťstovkára z ME do 18 rokov v Györi Andreja Paulínyho (v mládežníckej časti ankety tretí).

Veteránom roka sa stal majster sveta a Európy v polmaratóne v kategórii 75 až 79-ročných Vincent Bašista z dubnického Spartaka. Ocenenie získal štvrtý raz v kariére (2009, 2013, 2017, 2018).

Ocenenie "Prekvapenie roka" za výrazný výkonnostný vzostup alebo nečakaný výsledok na niektorom z vrcholných podujatí získala reprezentačná štafeta žien na 4 x 400 metrov v zložení Emma Zapletalová, Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková za senzačný postup do finále na ME v Berlíne (8. miesto).

Slovenská štafeta sa dovtedy ešte nikdy v histórii vrcholných seniorských podujatí nekvalifikovala do finále.

Najúspešnejší sú vrhači

Na bratislavskom gala večere uviedli do Siene slávy slovenskej atletiky, ktorej vznik inicioval v roku 2013 prezident SAZ Peter Korčok, ďalšie štyri mená.

Kladivárskeho majstra Európy 2010 Libora Charfreitaga, jedného z najúspešnejších bežeckých trénerov v Československu Jana Lišku, ktorý počas pôsobenia v Košiciach viedol aj legendárneho Jozefa Plachého, dlhoročného organizátora atletických podujatí od detí až po svetovú špičku (dve desaťročia šéfoval mítingu P - T - S) Imricha Ozoráka a priekopníka športu i atletiky v Prešove na prelome 19. a 20. storočia Františka Petheho.

V slovenskej ankete Atlét roka sú zatiaľ najúspešnejší jednoznačne vrhači s 10 prvenstvami: šesťkrát zvíťazil kladivár Libor Charfreitag (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010), tri razy guliar Milan Haborák (2000, 2001, 2002) a raz kladivárka Martina Hrašnová (2009).

Chodci triumfovali osemkrát (1993 a 1999 Igor Kollár, 2006, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2018 Matej Tóth).

Ocenenie získali ešte vytrvalci Róbert Štefko (1994) a Miroslav Vanko (1998), prekážkar Igor Kováč (1995, 1997), štvorstovkár Štefan Balošák (1996), trojskokanka Dana Velďáková (2011), strednotratiarka Lucia Hrivnák Klocová (2012) a raz šprintér Ján Volko (2017).

Atlét roka 2018 - celkové poradie

1. (-) Matej Tóth Dukla Banská Bystrica chôdza 631 b 2. (1.) Ján Volko BK HNTN Bratislava šprinty 563 b 3. (9.) Mária Katerinka Czáková Dukla Banská Bystrica chôdza 445 b 4. (6.) Tomáš Veszelka Dukla Banská Bystrica trojskok 377 b 5. (2.) Marcel Lomnický Dukla Banská Bystrica kladivo 302 b 6. (7.) Alexandra Bezeková Atletika Košice 100 - 400 m 243 b 7. (13.) Gabriela Gajanová AK ZŤS Martin 800 m 200 b 8. (5.) Iveta Putalová Dukla Banská Bystrica 400 m 180 b 9. (3.) Lucia Vadlejch AK Spartak Dubnica viacboje 133 b 10. (27.) Tibor Sahajda BMSC Bratislava dlhé behy 113 b

/poradie v tomto roku - poradie v minulom roku - meno - klub - disciplína- počet bodov získaných v ankete/

Atlét roka 2018 - mládež

1. Gabriela Gajanová AK ZŤŠ Martin 800 m 158 b 2. Emma Zapletalová ŠK ŠOG Nitra 400 m 95 b 3. Andrej Paulíny AK ZŤS Martin 1500 m 88 b

Tréner dospelých

1. Matej Spišiak chôdza 128 b 2. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko šprinty 105 b 3. Matej Spišiak/Martin Pupiš chôdza 44 b

Tréner mládeže

1. Pavel Slouka stredné trate 167 b 2. Peter Žňava šprinty a prekážky 100 b 3. Štefan Bielik šprinty 36 b

Prekvapenie - objav roka

1. Štafeta na 4 x 400 m 109 b 2. Šimon Bujna Slávia UK Bratislava šprinty 63 b 3. Tibor Sahajda BMSC Bratislava dlhé behy 60 b

Veterán roka

1. Vincent Bašista Spartak Dubnica dlhé behy 161 b 2. Milan Belianský AK Veterán Bratislava prekážky 96 b 3. Miroslav Bajner AC Stavbár Nitra žrď 33 b

Sieň slávy:

Jan Liška (3. 11. 1928 Tlučná, okres Plzeň-sever/ČR) Jeden z najúspešnejších bežeckých trénerov v Československu prvých takmer dvadsať rokov kariéry (od roku 1958) pôsobil v Košiciach a viedol aj najúspešnejšieho slovenského strednotratiara histórie Jozefa Plachého. V košickej Slávii trénoval v začiatkoch takisto strieborného medailistu tokijských OH 1964 Josefa Odložila, vytrvalca Pavla Madára a strednotratiara Milana Timka.

Libor Charfreitag ml. (11. 9. 1977 Trnava) Historicky najúspešnejší slovenský vrhač, pol druha desaťročia kladivár svetovej úrovne, majster Európy a medailista MS, navyše prvý šesťnásobný víťaz slovenskej ankety Atlét roka (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010). Odchovanec trnavskej Slávie ako prvý kladivár slovenského klubu hodil 70 m (1998) a ako prvý Slovák za 80 m – jeho rekord 81,81 m platí od roku 2003 až dodnes. Životný úspech dosiahol na ME 2010 v Barcelone, kde zvíťazil. Na MS 2007 v Osake získal bronz, na OH skončil najlepšie v Aténach 2004 šiesty. V roku 2010 vyhral v drese Európy hod kladivom na Kontinentálnom pohári v Splite.

Imrich Ozorák (25. júla 1948 Bratislava) Významný a dlhoročný organizátor atletických podujatí – pre svetovú špičku, ale aj pre deti a mládež. Pôvodne šprintér a diaľkár Slovana Bratislava v roku 1970 spoluzakladal atletický oddiel Interu Bratislava. Od roku 1971 pôsobil ako tajomník organizačného výboru mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft a v roku 1991 bol jeho riaditeľom až do zániku v roku 2010. Na jeseň 2003 inicioval zrod mládežníckych pretekov Zo školských lavíc do atletickej haly Elán, ktoré si získali veľkú popularitu a existujú dodnes.

František Pethe /in memoriam/: (15. 1. 1872 Turda/Rum. - 13. 8. 1964 Prešov) Priekopník športu v Prešove, prvý absolvent telovýchovného ústavu v Budapešti pôsobiaci na našom území, vďaka ktorému šarišskú metropolu začiatkom 20. storočia označovali za mekku atletiky – medzi desiatkami jeho odchovancov boli aj dvaja atletickí reprezentanti Uhorska na V. olympijských hrách v Štokholme 1912. U Petheho začínali i dvaja skvelí skokani povojnovej éry: výškar Štefan Stanislay bol celú kariéru verný prešovskému klubu, v ktorého drese zlepšil čs. rekord až na 190 cm (1929), získal štyri čs. tituly, diaľkar Jozef Haluška po vyštudovaní medicíny v Budapešti ako člen BEAC reprezentoval Maďarsko, získal dva maďarské tituly.

Atlét roka - doterajší víťazi: