V zámorí diskutujú o Svetovom pohári, mal by sa konať už bez špeciálnych tímov

Všetko môže zamotať kolektívna zmluva.

13. nov 2018 o 11:53 SITA

TORONTO. Vedenie zámorskej hokejovej NHL a Hráčska asociácia NHL (NHLPA) diskutujú o možnosti zorganizovať Svetový pohár v roku 2020, uviedol to zástupca komisára profiligy Bill Daly.

Päťdesiatštyriročný funkcionár si uvedomuje, že kľúčovým bodom rokovaní bude to, aby bola dodržaná súčasná kolektívna zmluva, ktorej platnosť vyprší až na konci ročníka 2021/2022.

Čo s kolektívnou zmluvou?

Samotní hráči však môžu otvoriť nové vyjednávanie už v septembri budúceho roka, čo by znamenalo ukončenie kolektívneho kontraktu už v závere sezóny 2019/2020.

“ Predbežne sme sa rozprávali iba o ôsmich národných tímoch a nie družstvách Severnej Ameriky a Európy, ktoré však mali úspech. „ Bill Daly, komisár NHL

"Sme v pozícii, keď nechceme uskutočniť turnaj v prípade pracovnej neistoty. Potrebujeme dodržanie dohody medzi oboma stranami. V roku 2004 sme to skúšali bez kolektívnej zmluvy a nebolo to dobré," povedal podľa nhl.com Daly.

Vedenie súťaže chce do januára budúceho roka súhlas od NHLPA na to, že hráči neotvoria rokovania v septembri a súčasná kolektívna zmluva bude platiť do leta 2022.

"Ak nezískame súhlas do januára, bude veľmi ťažké naplánovať Svetový pohár v roku 2020," pokračoval zástupca komisára, s ktorým však nesúhlasí výkonný riaditeľ Hráčskej asociácie NHL Donald Fehr.

Podľa neho nemusí byť dodržaná súčasná kolektívna zmluva na to, aby sa Svetový pohár konal.

Špeciálne tímy by nahradili krajiny

Predvlaňajšia edícia prestížneho turnaja sa uskutočnila premiérovo vo formáte so šiestimi národnými tímami a dvoma špeciálnymi družstvami.

V roku 2020 by sa mohol hrací systém opäť zmeniť a na podujatí by participovalo osem reprezentácii rôznych krajín.

Zápasy by sa konali vo viacerých mestách, nie len v Toronte, ako to boli v ostatnom prípade.

"Predbežne sme sa rozprávali iba o ôsmich národných tímoch a nie družstvách Severnej Ameriky a Európy, ktoré však mali úspech. Nemôžem to zatiaľ vylúčiť, ale druhá možnosť je momentálne menej pravdepodobná," dodal Daly, ktorý priznal, že NHL má záujem zorganizovať podujatie podobné golfovému Ryder Cupu.