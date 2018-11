Brexit môže ovplyvniť aj Premier League, FA chce obmedziť počet cudzincov

Po novom by mohli hrať v lige iba dvanásti cudzinci.

13. nov 2018 o 14:29 TASR

LONDÝN. Anglická futbalová asociácia (FA) navrhne ešte pred marcovým britským odchodom z Európskej únie znížiť počet zahraničných hráčov v tímoch Premier League.

Namiesto doterajších 17 by ich malo byť iba 12. Tento krok by mal podporiť domácich odchovancov. Informoval o tom server idnes.cz s odvolaním sa na denník The Times.

Predstavitelia FA by ešte v priebehu tohto týždňa mali predložiť návrh jednotlivým klubom.

Viac ako 13 cudzincov má momentálne v A-tímoch 13 z 20 účastníkov najvyššej anglickej súťaže.

Ak príde k schváleniu návrhu, FA chce údajne vyjsť v ústrety zahraničným hráčom a udeliť povolenie všetkým, ktorí podpíšu zmluvy s klubom Premier League.

V súčasnosti udeľujú povolenie futbalistom z krajín mimo EÚ iba po splnení prísnych kritérií týkajúcich sa odohratých reprezentačných zápasov.