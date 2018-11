Mladík je hviezdou budúcnosti. Zmenil sa po tom, čo sa takmer utopil

Turnaj budúcich šampiónov ovládol Grék Tsitsipas.

13. nov 2018 o 15:45 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Tento týždeň hrajú v Londýne najlepší tenisti sveta na Turnaji majstrov. Veľkí šampióni bojujú o poslednú trofej v sezóne.

Pred pár dňami sa však v Miláne konal turnaj, ktorý ATP nazvala Next Gen Finals. Teda niečo ako turnaj budúcich šampiónov.

Jeho víťazom sa stal Stefanos Tsitsipas.

Dvadsaťročný Grék patrí medzi najpríjemnejšie prekvapenia tejto sezóny. Vyhral dva turnaje, ako jeden z mála tenistov zdolal Novaka Djokoviča v druhej polovici roka a vyskočil na 15. miesto vo svetovom rebríčku.

Sám však pripomína, že veľký vplyv na jeho kariéru mala situácia, ktorá sa takmer skončila jeho smrťou.

Pred tromi rokmi sa totiž mladý tenista takmer utopil v Stredozemnom mori.

Na Kréte sa takmer utopil

Tsitsipas sa ako 17-ročný zúčastnil na turnaji Futures na Kréte.

„Mali sme voľný deň a šli sme si s kamarátmi zaplávať do mora. Vôbec nám nezišlo na um, že to nebol najlepší nápad. Skočili sme do vody a doplávali sme asi 25 metrov od brehu,“ opisoval Tsitsipas pre stránku ATP.

More však bolo rozbúrené a veľké vlny mladíkov poľahky stiahli pod hladinu.

„Ani sme si neuvedomili, čo sa deje, pretože to prišlo veľmi rýchlo. Zaliali nás vlny a niekoľko sekúnd sme sa nevedeli nadýchnuť. Pomaly som sa topil. Tušil som, že ma od smrti delí pár sekúnd,“ spomína.