Anderson na Turnaji majstrov zničil Nišikoriho, uspel aj Federer

Kevin Anderson vyhral aj druhý zápas.

13. nov 2018 o 16:38 (aktualizované 13. nov 2018 o 23:13) TASR

LONDÝN. Juhoafrický tenista Kevin Anderson zvíťazil aj vo svojom druhom vystúpení na ATP Turnaji majstrov v Londýne.

V skupine Lleytona Hewitta vyhral ako štvorka podujatia za 66 minút nad siedmym nasadeným Japoncom Keiom Nišikorim 6:0, 6:1 a pripísal si druhý triumf na podujatí.

Vo večernom súboji skupiny nastúpi Švajčiar Roger Federer proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi.

Prvý set bol jednoznačne v réžii Andersona, za 23 minút viedol 5:0. V dramatickej šiestej hre stratil Nišikori svoj servis aj tretíkrát a inkasoval "kanára".

Japonec dokázal získať prvú hru až za stavu 0:5 v druhom sete. V nasledujúcom geme si Juhoafričan svoj servis podržal a ukončil stretnutie.

V prvom sete večerného stretnutia dominoval Federer, dvakrát prelomil podanie Thiema a vyhral 6:2.

Švajčiar vstúpil lepšie aj do druhého dejstva, keď sa dostal do vedenia 2:0. V nasledujúcom priebehu si do stavu 5:3 obaja hráči podržali svoj servis.

V deviatej hre Federer opäť "brejkol" Thiema a pripísal si svoje prvé víťazstvo na turnaji. Rakúšan sa počas celého stretnutia nedostal ani k jednému brejkbalu.

"Cítim sa dobre. Som rád, že mi to vyšlo po nevydarenom zápase s Nišikorim. Cítil som vtedy veľké sklamanie, no dnes som bol na kurte oveľa pozitívnejší. Na tomto podujatí sa mi hrá vždy veľmi dobre. Byť tu je pre mňa privilégiom a verím, že som to ukázal," citovala Federera agentúra AFP.

Turnaj majstrov - Londýn - utorok - súhrn:

skupina Lleytona Hewitta

Kevin Anderson (4-JAR) - Kei Nišikori (7-Jap.) 6:0, 6:1 za 66 minút

Roger Federer (Švaj.-2) - Dominic Thiem (Rak.-6) 6:2, 6:3 za 68 minút

Tabuľka skupiny Lleytona Hewitta: