Kovács: Rytmus chcel zažiť knokaut. Dostal bomby, ale na zemi neskončil

Bývalý majster sveta bude boxovať po dvoch rokoch.

14. nov 2018 o 9:46 Miloslav Šebela

Patrí medzi najväčšie postavy slovenského boxu. Medzi profesionálmi sa Tomi Kid Kovács preslávil zo Slovákov najviac. Bol majstrom sveta medzinárodnej federácie WBF aj majstrom Európy WBO. V novembri 2016 ukončil kariéru po víťaznom zápase s Gruzíncom Berošvilim.

V roku 2017 sa stal prezidentom Slovenskej boxerskej federácie a začal sa viac venovať aj trénovaniu zverencov, medzi ktorými je aj známy raper Rytmus. Po dvojročnej pauze Kovács sa rozhodol do ringu vrátiť. „Rukám aj nohám ďakujem za každý tréning,“ vraví 41-ročný Kovács.

Pred dvomi rokmi, keď ste sa rozhodli uzavrieť kariéru, ste vraveli, že už sa do ringu nevrátite. Prečo ste sa rozhodli teraz to zmeniť?

„Bolo obdobie, keď to bolo pre mňa veľmi ťažké a bral som zápasy ako povinnú jazdu. Tréningy ma nenapĺňali, nebolo to dobré. Riešil som iné veci a venoval som sa svojim zverencom. Môžem povedať, že som bol vyhorený. Ale teraz chcem ísť do ringu.“

Vlani ste v rozhovore pre SME povedali, že by ste sa nevrátili do ringu ani za 50-tisíc dolárov.

„Naozaj som bol vtedy unavený a nevedel som si to predstaviť. Hlavu som mal úplne inde. Už sa som si ju vyčistil a nastavil. To bolo dôležité. Znova mám na to chuť. Keby som to nechcel, bolo by to silené.“

Tri roky ste neboli v ringu ako boxer. Necítite teraz pred nedeľňajším súbojom trému?

„Vždy mám nejakú trému. Čo keď to nevyjde podľa mojich predstáv? Čo keď nezaboxujem tak, ako si prajem. Ale všetko je možné. Keď to nevyskúšam, tak to nebudem vedieť.“

Cítite, že ste o dva roky starší?