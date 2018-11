Zápas hviezd KHL bude bez Slovákov, fanúšikovia si vybrali zostavy

Najviac hlasov získal kanadský obranca Mathew Maione.

14. nov 2018 o 13:14 SITA

MOSKVA. Hlasovanie fanúšikov určilo základné zostavy jednotlivých tímov Zápasu hviezd Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), ktorý sa uskutoční 20. januára v ruskej Kazani.

Najviac hlasov (2536) od priaznivcov získal produktívny kanadský obranca Mathew Maione, ktorý momentálne pôsobí v lotyšskom Diname Riga a v minulosti si obliekal aj dres tipsportligovej Banskej Bystrice.

Informáciu priniesol oficiálny web nadnárodnej súťaže.

Fanúšikovia si vybrali do Zápasu hviezd KHL dovedna šestnásť hokejistov, medzi ktorými nefiguruje ani jeden Slovák či zástupca Slovana Bratislava.

V metropole Tatárska sa predstaví dokopy 44 hráčov rozdelených do štyroch tímov podľa divízií. Od 15. do 20. novembra prebehne hlasovanie novinárov, ktorí zvolia do každého družstva jedného útočníka, obrancu aj brankára.

V tretej etape výberu prídu na rad zástupcovia športového oddelenia ligy, ktorí pridajú do jednotlivých tímov štyroch mužov vrátane gólmana. Definitívny menoslov účastníkov bude známy 19. decembra.