Djokovičovi pomohla trojsetová bitka Isnera s Čiličom. Je v semifinále

Svetová jednotka dovolila súperovi získať iba päť gemov.

14. nov 2018 o 16:49 (aktualizované 14. nov 2018 o 23:34) TASR

https://www.digisport.sk/wp-content-uploads-2017-10-digitalz_iframe_test-html/?vimeo_video_id=300789872

LONDÝN. Srbský tenista Novak Djokovič je prvý semifinalista koncoročného ATP Turnaja majstrov v Londýne.

Najvyššie nasadený hráč si postup zabezpečil už po svojom druhom zápase v skupine Gustava Kuertena, v ktorom si v stredu poradil s tretím nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom 6:4, 6:1.

Istotu mu dal trojsetový triumf Chorváta Marina Čiliča vo večernom dueli nad Američanom Johnom Isnerom 6:7 (2), 6:3 a 6:4.

Djokoviča trápila viróza

Djokovič a Zverev v prvom sete neponúkli súperovi ani jeden brejkbal až do stavu 4:4.

V deviatej hre potom Srb odvrátil dve hrozby straty servisu a za stavu 5:4 prvýkrát Zvereva brejkol, keď využil svoj tretí setbal.

Druhé dejstvo už bolo jasne v réžii svetovej jednotky. Zverenec slovenského kouča Mariána Vajdu v ňom súpera deklasoval 6:1 a za 78 minút získal stretnutie pre seba hladko v dvoch setoch.

"Nemyslím si, že to bol úžasný tenis, ale víťazstvo sa počíta. Bolo to o čosi jednoduchšie ako som očakával, keďže súper už v druhom sete nepodával tak výborne ako v prvom a mohol som prevziať iniciatívu. Navyše mi pomohlo aj veľké množstvo jeho nevynútených chýb," povedal Djokovič pre agentúru AFP.

Medzi jednotlivými hrami Srb často vytiahol aj papierovú vreckovku a utieral si nos, trápila ho viróza: "Nanešťastie, dnes to z tohto pohľadu nebolo dobré, ale nejako som našiel silu, keď som to potreboval." Zverev vyzdvihol kvalitu súpera: "Asi bol trochu chorý, napriek tomu hral, akoby bol v najlepšej forme. Škoda, že som v závere prvého setu nevyužil brejkbaly, možno by sa zápas vyvíjal ináč."

Čilič prvýkrát vyhral

Isner v prvom sete stretnutia s Čiličom za stavu 5:4 zo svojho pohľadu nevyužil tri setbaly.

Napokon mal však navrch v tajbrejku, v ktorom získal jasný náskok 5:1 a ten už z rúk nepustil. Chorvát si však vynútil rozhodujúci tretí set, keď v druhom brejkol súpera v ôsmej hre na 5:3.

Čilič o svojom triumfe rozhodol na začiatku tretieho dejstva, keď dvakrát za sebou zobral Isnerovi podanie a sám ho stratil iba raz.

Do tabuľky si pripísal prvé víťazstvo.

ATP Turnaj majstrov 2018:

skupina Gustava Kuertena

Novak Djokovič (1-Srb.) - Alexander Zverev (3-Nem.) 6:4, 6:1

Marin Čilič (5-Chor.) - John Isner (8-USA) 6:7 (2), 6:3, 6:4

Tabuľka: