Sestry Fialkové vydali vyhlásenie: Sú veci, ktoré nemôžeme akceptovať

Stále hrozí, že sa neobjavia v sezóne.

15. nov 2018 o 9:59 TASR

BRATISLAVA. Hrozba, že sa sestry Paulína a Ivona Fialkové neobjavia v novej sezóne biatlonového Svetového pohára, je naďalej reálna.

Slovenské reprezentantky stále nepodpísali základnú normu, zmluvu o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie.

Vo štvrtok vydali prostredníctvom facebookového konta Paulíny Fialkovej spoločné vyhlásenie k situácii. TASR ho uverejňuje v plnom znení bez obsahových úprav:

"V súvislosti s medializovanými informáciami Slovenského zväzu biatlonu ohľadom nepodpísania Zmluvy o reprezentácii Slovenska musíme po obrovskom množstve dezinformácií v médiách povedať, že pravidlá zväzu zakazujú vyjadrovať sa športovcom v jeho neprospech, a my tak aktuálnu situáciu nemôžeme hlbšie komentovať a ani dokladovať konkrétnymi faktami.

Neostáva nám tak nič iné, ako plne dôverovať nášmu zamestnávateľovi VŠC Dukla Banská Bystrica a nášmu právnemu zástupcovi advokátskej kancelárií Garant Partner Legal, ktorí sa naďalej snažia so zväzom dohodnúť.

Chceme Vám všetkým zdôrazniť, že možnosť reprezentovať Slovensko, možnosť prezentovať biatlonový zväz, jeho sponzorov a partnerov je pre mňa otázkou cti, športovej hrdosti a vďaky za podmienky, ktoré mi boli doteraz vytvorené.

Od začiatku tohto sporu deklarujeme, že so všetkými časťami zmluvy definujúcimi naše povinnosti pri športovej reprezentácii Slovenska bezvýhradne súhlasíme.

Rovnako bez výhrad akceptujeme všetkých reklamných partnerov zväzu. Budeme ich počas reprezentačných akcií s hrdosťou prezentovať aj napriek tomu, že nám za to podľa zväzovej zmluvy neprináleží žiadna odmena.

Sú však veci, ktoré nemôžeme akceptovať. Biatlonový zväz o nich vie a my sme do dnešného dňa od nich neobdržali žiadnu odpoveď.

Verím, že aj keby samotný proces nedopadol úspešne a zväz by nám zakázal reprezentovať Slovensko, bude príklad nášho príbehu signálom, že nie je zlučiteľné so základnými princípmi športu podmieňovať právo reprezentovať svoju domovinu podpísaním zmluvy, o ktorej nie je možné diskutovať, zmluvy, ktorá reprezentáciu podmieňuje obchodom so športovcami.

V tomto prípade je šport na Slovensku na zlej ceste. Veríme, že tento pre nás zásadný rozpor kompetentní ľudia vyriešia tak, aby sme sa mohli my športovci sústrediť na čo najlepšie výkony v silnej svetovej konkurencii."