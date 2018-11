Každý rok pred Dakarom sa to opakuje, hnevá sa Svitko

Slovák chce znova zaútočiť na pódium.

15. nov 2018 o 15:03 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Na poslednú Rely Dakar má Štefan Svitko nepríjemné spomienky. Hoci bol pripravený a na etapy v pieskových dunách sa tešil, mal každý deň niekoľko pádov.

Už po prvých dňoch bol celý dobitý. Hoci ho bolel krk či kolená, pokračoval. Odstúpil až po ďalšom nepríjemnom páde v desiatej etape. Rameno ho bolelo a tušil, že ho budú musieť operovať. Lekári zistili, že má odtrhnutý úpon bicepsu, dieru v kĺbe a k tomu aj menší úlomok kosti v kĺbe. Krátko po návrate ho operovali.

"Našťastie sa cítim už dobre. Rameno ma možno ani toľko netrápilo. Vedel som, že operácia dopadla dobre. Horšie však na tom bolo pravé koleno," vraví Svitko.

Viac ho trápilo koleno

Lekári zistili, že v ňom má natrhnutý postranný väz, zadný krížny väz a poškodený je aj predný krížny väz. Viacerí ho posielali rovno na operáciu.

"Chodil som s tým po doktoroch. Traja vraveli, že to treba operovať, dvaja zas že nie. Ale jeden odborník mi odporučil, aby som s kolenom cvičil a spevnil ho. Vraj to bude v poriadku. Po operácii ramena som začal hneď cvičiť a doteraz mám s tým pokoj. Keď to porovnám, ako na tom bolo po Dakare, tak je to teraz nič," vraví slovenský motocyklista spokojne.

Hoci posledné dva ročníky populárnej Rely Dakar nedokončil, nikdy nerozmýšľal nad tým, že by túto zimu v Južnej Amerike neštartoval.

Už o týždeň musí motorku a sprievodné autá s náhradnými dielcami nalodiť vo francúzskom prístave Le Havre na loď. Plavba do Peru totiž trvá približne päť týždňov.

Chce bojovať o pódium