Súpera zranil tak, že si už v tomto roku nezahrá. Ďuricu v Česku dodatočne potrestali

Slovák dostal trojzápasový trest.

15. nov 2018 o 16:37 (aktualizované 15. nov 2018 o 18:13) TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Dnw2WlBojF4

PRAHA. Slovenský obranca Ján Ďurica dostal od disciplinárky Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) dodatočný trojzápasový dištanc.

Hráč Dukly Praha tak pyká za zákrok spred dvoch týždňov, pri ktorom utrpel vážne zranenie Lukáš Masopust z FK Jablonec.

Ďurica v dueli 14. kola českej ligy s Jabloncom tvrdým zákrokom fauloval Masopusta, za čo dostal žltú kartu.

Masopust však utrpel vážne zranenie kolena a vynechá celý zvyšok jesennej časti sezóny. Rozhodca mal podľa komisie ukázať už v zápase Ďuricovi červenú kartu.

"Mrzí ma Lukášove zranenie. Hneď po zápase som mu to napísal a ospravedlnil som sa mu. Komisii som ale povedal, že do súboja by som znova išiel tak tvrdo. Verím, že mi trest rýchlo uplynie. Na 'disciplinárke' som bol prvýkrát a verím, že naposledy," citoval Ďuricu portál isport.blesk.cz.

V českej lige zatiaľ Ďurica odohral osem duelov a dal dva góly. Dukle teraz bude chýbať v pohári i v lige proti Tepliciam a v lige aj na ihrisku Bohemiansu. Informoval o tom server idnes.cz.