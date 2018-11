Konajú sa každé štyri roky. Prestížne jachtárske preteky vyhral francúzsky veterán

Cesta mu trvala viac ako sedem dní.

15. nov 2018 o 21:14 SITA

GUADELOUPE. Víťazom prestížnych transatlantických pretekov jácht Route du Rhum z bretónskeho Saint-Malo na ostrov Guadeloupe v Karibiku sa stal Francúz Francis Joyon.

Preplaviť sa stihol za sedem dní, 14 hodín, 21 minút a 47 sekúnd.

“ Route du Rhum je symbol jachtingu. Po toľkých pokusoch to konečne vyšlo. „ Francis Joyon, víťaz pretekov

Priebeh slávnych pretekov bol mimoriadne tesný - druhý Francois Gabart taktiež z Francúzska zaostal za Joyonom iba o 7:08 minúty.

V šiestich triedach súťažilo dovedna 123 skipperov.

Podujatie Route du Rhum sa koná každé štyri roky v novembri. Premiérovo sa uskutočnilo už v roku 1978 - Kanaďan Michael Birch vtedy triumfoval iba o 98 sekúnd pred Francúzom Michelom Malinovským.

"Možno až približne minútu a pol pred príchodom do cieľa som si uvedomil, že by som to mohol vyhrať. Route du Rhum je symbol jachtingu. Po toľkých pokusoch to konečne vyšlo," uviedol na webe sailing.org šťastný 62-ročný Joyon, ktorý zároveň stanovil rekordný čas histórie týchto pretekov.