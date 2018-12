Schmiedlová a Cibulková odohrali štyri z piatich najdlhších zápasov sezóny

Najviac času na kurte počas jedného stretnutia strávila Simona Halepová.

16. nov 2018 o 14:20 SITA

BRATISLAVA. Slovenské tenistky Karolína Schmiedlová a Dominika Cibulková boli v roku 2018 aktérkami štyroch z piatich najdlhších zápasov na okruhu WTA.

Najviac času na kurte však strávila počas jedného stretnutia svetová jednotka Rumunka Simona Halepová.

Zápas do noci

V piatom najdlhšom zápase sezóny zdolala Schmiedlová v 1. kole na turnaji v rumunskej Bukurešti domácu Anu Bogdanovú za 3 hodiny a 18 minút.

"Bol to určite jeden z najťažších zápasov v kariére," uviedla Schmiedlová po stretnutí a dodala: "Snažila som sa zostať sústredená, lebo nie je ľahké hrať v tak neskorú hodinu (zápas sa končil o 23.00 h, pozn.)."

Na antukovom vrchole sezóny Roland Garros ju v 1. kole čakala ďalšia Rumunka Irina-Camelia Begová, v dueli trvajúcom 3 hodiny a 19 minút sa po víťazstve 6:4, 5:7, 9:7 tešila rumunská tenistka.

Strata pojmu o čase

Dominika Cibulková potrebovala na poslednom grandslamovom podujatí sezóny US Open 3 hodiny a 22 minút na zdolanie Taiwančanky Chsieh Su-wej.

Ešte viac času strávila aktuálna slovenská ženská jednotka na kurte vo finále turnaja na antuke vo francúzskom Štrasburgu. S Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou prehrala po 3 hodinách a 36 minútach.

Ruská tenistka odvrátila v treťom sete dva mečbaly a po zápase povedala: "Bojovala som teda do poslednej loptičky v tajbrejku, ale aj tak nechápem, že som zvíťazila.

Cítila som to tak, že som v zápase stále pozadu za súperkou. Preto je neuveriteľné, že som to zvládla. Bol to zrejme najdlhší zápas celej mojej kariéry. A že to bolo práve finále, je na tom ešte úžasnejšie."

Tri odvrátené mečbaly

Najdlhší zápas v sezóne 2018 majú na svojom konte svetová jednotka Rumunka Simona Halepová a Američanka Lauren Davisová.

Napínavé predstavenie predviedli v 3. kole úvodného grandslamu sezóny Australian Open. (4:6, 6:4, 15:13) Halepová pri svojej ceste do finále odvrátila v zápase s Davisovou tri mečbaly a po 3 hodinách a 45 minútach oslavovala postup do ďalšieho kola.

V historickom ponímaní išlo o tretí najdlhší zápas na Australian Open. Informácie priniesol aj portál tennisworldusa.org.