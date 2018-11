Paulína Fialková: Zakázali nám reprezentovať našu vlasť

Sestry Fialkové dostali zákaz reprezentovať.

16. nov 2018 o 18:57 (aktualizované 16. nov 2018 o 20:29) TASR, Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu biatlonu (DK SZB) v piatok na zasadnutí v Banskej Bystrici rozhodla o tom, že slovenské reprezentantky v biatlone Paulína a Ivona Fialkové majú zakázané štartovať "na súťažiach spojených s reprezentáciou Slovenskej republiky."

Upozornila na to v piatok na sociálnej sieti Facebook Paulína Fialková. Trest je vyústením konfliktu sestier Fialkových so Slovenským zväzom biatlonu.

Reprezentantky nepodpísali zmluvu o zabezpečení štátnej reprezentácie, čím porušili disciplinárny poriadok SZB.

Podľa dokumentu je ich skutok "disciplinárnym previnením v zmysle článku 20 bod 6 Disciplinárneho poriadku (DP) - porušenia rozhodnutia orgánov SZB".

"Slovenský zväz biatlonu žiaľ svoje hrozby naplnil a zakázal nám reprezentovať svoju vlasť," napísala P. Fialková k dokumentu.

Sestry Fialkové sa podľa rozhodnutia DK môžu proti zákazu odvolať. Podľa slov Paulíny Fialkovej sa k situácii vyjadria na budúci týždeň.

"Kedže už niesme viazaní žiadnymi zväzovými pravidlami, budúci týždeň sa vyjadríme ku všetkým sporným bodom spolupráce s naším materským zväzom od Zimných olympíjských hier PyeongChang 2018," dodala.

Kým zmluvu nepodpíšu, nemôžu štartovať

Člen disciplinárnej komisie Ľubomír Lepeň presne formuloval rozhodnutie a aj jeho dôvod.

"Uložili sme sankciu zákaz štartu na súťažiach spojených s reprezentáciou Slovenskej republiky. Jednoducho nerešpektovali rozhodnutie prezídia tým, že nepodpísali zmluvu, ktorú majú podpísať všetci reprezentanti.

“ Disciplinárna komisia je samostatný orgán, je volená valným zhromaždením a je úplne autonómna. Nezostáva iné, ako sa s tým zoznámiť a rešpektovať rozhodnutie. „ Tomáš Fusko, prezident SZB

Mohli sme uložiť rôzne sankcie, jednou z možností je zákaz štartu na súťažiach spojených s reprezentáciou. Kým zmluvu nepodpíšu, nemôžu štartovať, čo vyplýva aj z uznesení prezídia," povedal pre TASR.

Situácia by sa veľmi rýchlo vyriešila podpismi na zmluve.

Ľubomír Lepeň: "Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu v zmysle disciplinárneho poriadku odvolať, riešilo by sa to potom na druhom stupni, čiže na prezídiu. Ďalšou možnosťou je dohodnúť sa a zmluvu podpísať, tým by sa verdikt automaticky zrušil.

Ak sa to nevyrieši, budú mať zákaz reprezentovať. Oni síce argumentujú, že podpísanie zmluvy je dobrovoľný akt, nepodpísaním zmluvy by si však mali uvedomiť následky, pretože každá zmluva prináša určité práva a povinnosti."

Fusko: Treba rešpektovať rozhodnutie

Prezident SZB Tomáš Fusko reagoval na verdikt disciplinárnej komisie hneď zahorúca, aj keď ešte nevedel presnú formuláciu.

"Je pravda, že bolo zasadnutie komisie, no treba aj povedať, že nič nie je definitívne, proti každému rozhodnutiu sa môžete odvolať na druhý stupeň, čiže na prezídium.

Disciplinárna komisia je samostatný orgán, je volená valným zhromaždením a je úplne autonómna. Nezostáva iné, ako sa s tým zoznámiť a rešpektovať rozhodnutie," uviedol pre TASR.