Nové Zámky prehĺbili mizériu Trenčína, Košice deklasovali Mikuláš

Hlasy po zápase:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Musím povedať, že hostia podali sympatický výkon. Na začiatku mal zápas úžasné tempo. Až som si hovoril, že či sa dá zvládnuť v takom tempe celých 60 minút. Žiaľ, pre nás, hostia išli do vedenia a to nám na pohode nepridalo. Sme radi, že sme otočili výsledok z 0:2, aj keď až v predĺžení. Verím, že do ďalších zápasov nám to pridá viac sebavedomia, ktoré v niektorých momentoch chýbalo. Bolo to kostrbaté a hráči sa vplyvom tlaku, že potrebujú vyhrať, natrápili v zakončení."

Josef Turek, tréner Detvy: "Odohrali sme veľmi dobrú prvú tretinu, v ktorej sme mali dobrý pohyb a vyhrali sme. V druhej tretine sme ešte odskočili súperovi na rozdiel dvoch gólov. Potom, sme častými vylúčeniami dostali Nitru do hry. Do tretej sme išli s tým, že budeme brániť výsledok a hrať na istotu. To sa aj stalo, dokonca sme mali aj pár šancí, keď sme mohli odskočiť späť na dva góly. Žiaľ, to sa nestalo a v závere sme nevyhodili puk v obrannom pásme a zápas išiel do predĺženia. Pred zápasom by sme bod brali, ale mali sme mať tri. Je to veľká škoda a som naštvaný, že sme to v závere nezvládli udržať."