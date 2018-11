Slovensko zdolalo Ukrajinu 4:1 v Lige národov 2018/2019 (Priebeh zápasu)

Prečítajte si stručný priebeh zápasu.

16. nov 2018 o 22:54 TASR

Liga národov 2018/2019 - B-divízia, 1. skupina:

Slovensko - Ukrajina 4:1 (2:0)

Góly: 6. Rusnák, 26. Kucka, 52. Zreľák, 61. Mak - 47. Konopľanka, ŽK: Greguš - Burda, Stepanenko, Plastun. Rozhodovali: Dabanovič - Djukič, Djikanovič (všetci ČH), 9764 divákov.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Greguš - Rusnák, Kucka (30. Bero), Hamšík, Mak (69. Stoch) - Zreľák (82. Ďuriš)

Ukrajina: Bojko - Karavajev, Krivcov (14. Plastun), Burda, Matvijenko - Stepanenko, Malinovskij, Zinčenko - Konopľanka (64. Šaparenko) - Cigankov, Borjačuk (62. Kovalenko)

Slovensko - Ukrajina (priebeh zápasu)

I. polčas

Slováci začali lepšie a už v 6. minúte po prvej nebezpečnejšej akcie otvorili skóre.

Krajný obranca Hancko vybojoval na ľavej strane štandardnú situáciu po faule, Hamšík priťukol Rusnákovi a ten ostrým projektilom aj vďaka jemného teču Konopľanku prekonal Brankára Bojka.

Hapalovci boli v prvom polčase lepší, hostí do ničoho nepúšťali, lepšie a rýchlejšie kombinovali.

Domáci ale zaslúžene zvýšili na 2:0 v 26. minúte, keď spoza šestnástky vystrelil Kucka a lopta po veľkej chybe brankára Bojka prepadla cez jeho rukavice do brány.

Kucka sa ale pri strele zranil a musel ho vystriedať Bero. Práve on mohol v 43. minúte dať ďalší gól, ale po šikovnej narážačke so Zreľákom vystrelil len nad.

II. polčas

Lepší vstup do druhého polčasu mali Ukrajinci, ktorí v 47. minúte po exportnom voleji Konopľanku znížili. Domácich to však nezaskočilo a odpovedali najlepším možným spôsobom.

V 52. minúte najprv trafil po zasekávačke vo vnútri šestnástky Mak do žrde, ale odrazenú loptu Rusnák poslal opäť do šestnástky, kde trafil pripraveného Zreľáka, ktorý pätičkou usmernil loptu do brány.

V 61. minúte sa dočkal Róbert Mak, po ďalšej zasekávačke namieril nechytateľne k ľavej žrdi - 4:1.

V 83. minúte mohol dať piaty gól SR striedajúci Ďuriš, ale jeho strelu obrana zblokovala na roh. O chvíľu už loptu aj dostal do siete, pískal sa však ofsajd.

V nadstavenom čase si ešte Cigankov dal takmer vlastný gól, keď pri obrannom odkope trafil hornú žrď.