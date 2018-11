Som zo Slovana smutný, priznala klubová legenda. Platí to aj o Trenčíne

Gostič hovorí o viacerých témach.

17. nov 2018 o 11:18 TASR

https://www.dailymotion.com/embed/video/x6xacug

BRATISLAVA. Pavol Gostič je jedným z futbalistov bratislavského Slovana, ktorí na vlastnej koži zažili predposledný federálny i prvý slovenský majstrovský titul.

V prvej polovici 90-tych rokov ich so spoluhráčmi oslavovali na Tehelnom poli, kde v súčasnosti finišujú práce na výstavbe Národného futbalového štadióna.

Ako vníma posledné udalosti v slovenskom futbale, čo hovorí na súčasný Slovan či najvyššiu súťaž, ale aj to, ako si spomína na zlaté časy v tábore Slovana, či ako vznikla jeho povestná kľučka "bicykel", porozprával v televíznom štúdiu TABLET.TV.

Gostič: Prúsery hráčov? Budem opatrný

Na trénerskú stoličku slovenskej reprezentácie zasadol pred pár dňami český kouč Pavel Hapal, ktorý v tejto funkcii vystriedal Jána Kozáka.

Gostič považuje Hapala za výborného kouča.

"Futbalu rozumie na Slovensku asi každý, takže táto téma sa rozoberala všade," poznamenal Gostič.

"Mám dosť rokov na to, aby som takéto veci nejakým spôsobom filtroval a kým nepoznám detailnejšie, ako sa všetko udialo, ťažko sa mi to komentuje," pokračoval.

"Každopádne, Kozák je podľa mňa výnimočný tréner a hoci ma nikdy netrénoval, myslím si, že aj seriózny chlap. Vo svojich vyjadreniach po odchode z postu reprezentačného trénera mal veľa pravdy," poznamenal Gostič.

"Čo sa týka hráčov a ich 'prúserov', budem na túto tému radšej veľmi opatrný, pretože futbal som tiež hrával, a takisto sme neboli žiadni anjeli. Povystrájali sme všeličo. A čo hovorím na Hapala? Odohral som proti nemu veľa zápasov, je to výborný tréner, takže futbal bude bežať u nás ďalej a ja mu držím palce," doplnil.

Má už iný život

Práce na Národnom futbalom štadióne na Tehelnom poli pomaly finišujú.

Zaujímavosťou je, že takmer pred tromi desaťročiami práve v tých miestach oslavoval Gostič so Slovanom majstrovské tituly - federálny v roku 1992 a slovenský o dva roky neskôr.

"V súčasnosti sa už k tomu myšlienkami až tak často nevraciam. Mám už iný život, snažím sa žiť prítomnosťou. Bolo to však krásne obdobie, to je pravda. Tvorili sme skvelú partiu a keď sa s niektorými bývalými spoluhráčmi z času na čas stretneme, aj po toľkých rokoch to je veľmi úprimné," priznal.

"Myslím po ľudskej stránke, tá futbalová už odišla, je dávno preč, čo je logické. Ale pravda je taká, že tréner Galis z nás spravil jednu veľkú futbalovú rodinu," zamyslel dnes už 52-ročný odchovanec stropkovského futbalu.

Slovan bol prioritou

Niekdajší mládežnícky reprezentant prišiel do Slovana v polovici 80-tych rokov.

“ Odmalička som bol však zarytý fanúšik Slovana, steny v izbe som mal polepené plagátmi, mojím najväčším vzorom bol útočník belasých Marián Masný. „ Pavol Gostič

Pôsobenie v klube z hlavného mesta, ktorý v tom čase nefiguroval v najvyššej česko-slovenskej súťaži, ale o poschodie nižšie, uprednostnil pred viacerými zaujímavými ponukami.

"Áno, to je pravda. Už pred dovŕšením osemnástych narodenín som mal päť či šesť ligových ponúk, medzi ktorými nechýbali Prešov, Košice, Vítkovice či Ostrava," zaspomínal si.

"Odmalička som bol však zarytý fanúšik Slovana, steny v izbe som mal polepené plagátmi, mojím najväčším vzorom bol útočník belasých Marián Masný. A hoci si mnohí klepali po čele, práve z týchto dôvodov som sa rozhodol pre bratislavský klub. A nikdy som to neoľutoval," prezradil po rokoch Gostič.

Ako vznikla jeho prezývka?

Útočný trojlístok Jaroslav Timko - Peter Dubovský - Pavol Gostič naháňal strach azda každému súperovi. Každý jeden zo spomínaného tria vynikal v niečom inom, pričom posledný menovaný bol známy svojou povestnou kľučkou, tzv. bicyklom.

Až neskôr ňou ohuroval futbalový svet Brazílčan Ronaldo, dnes je pre zmenu pravidelnou súčasťou repertoáru Portugalčana Cristiana Ronalda.

"Už sa ma na to neraz pýtali, a tak sa budem asi opakovať. V stropkovskom doraste ma viedol výnimočný tréner, niekdajší krajný obranca Prešova Marián Semančík. Aj dnes si ako tréner na jeho vtedajšie praktiky spomínam, vyťahujem ich z pamäte a snažím sa ich aplikovať v praxi," prezradil.

"Ale aby som sa vrátil ku koreňu veci, počas rozcvičiek pod jeho vedením sme viedli loptu po šírke ihriska a mali sme ju prekročiť, obkročiť a podobne. Nejako sa mi to nalepilo do mozgu a následne som to začal používať viac a viac. Potom mi prischla prezývka bicykel, na ktorej sa ešte aj v súčasnosti s mojimi dospelými deťmi občas zasmejeme," vysvetlil.

Páči sa mu Žilina

Bratislavský Slovan bol dlhé roky liahňou futbalových talentov, pričom drvivá väčšina z nich to dotiahla až do reprezentácie.

V posledných rokoch sa však slovanisti vybrali iným smerom. V ich kádri je drvivá prevaha legionárov, slovenských hráčov je v ňom ako šafranu.

"Som z toho smutný. Na Slovensku je totiž veľa dobrých, kvalitných hráčov, no asi by mali byť odmalička inak vedení. V ich hre mi chýba väčšia kreativita. Ale to isté platí o Trenčíne, ktorý je pre zmenu farmou nejakých Holanďanov," uviedol.

"Naopak, v tomto smere sa mi celkom páči Žilina. Takže pravda je taká, že som zástancom toho, aby v našej lige hrávali slovenskí hráči. Som presvedčený o tom, že je u nás neskutočné množstvo talentov, a keby dostali šancu, tak by inak bojovali aj za klub, aj za reprezentáciu," uzavrel.

Gostič sa v súčasnosti venuje trénovaniu mládeže v bratislavskom Domine a práci v záhradkárskej firme.