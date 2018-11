Zreľák krvácal, točila sa mu a hlava a dal svoj najkrajší gól

Mladíci napredujú, tvrdí Pekarík.

17. nov 2018 o 12:36 Pavol Spál

TRNAVA. Bolo na ňom vidieť, že počas zápasu utrpel niekoľko šrámov. Po nose mu stekala krv. "Dostal som ranu lakťom či ramenom," vysvetľoval slovenský útočník Adam Zreľák.

"Keď mi to začalo krvácať, trošku sa mi točila hlava. Tak som sa radšej nechal vystriedať, nechcel som riskovať. Trochu som to schladil, už mi je lepšie,“ pokračoval.

Slovensko v Lige národov zdolalo Ukrajinu 4:1. Zreľák bol najväčším prekvapením v zostave nového trénera Pavla Hapala.

Útočník bundesligového Norimbergu dostal prednosť pred Adamom Nemcom, ktorý bol jednotkou predošlého trénera Jána Kozáka.

Na tréningu deň pred zápasom podľa slov Zreľáka nič nenaznačovalo, že by mal hrať. "Dozvedel som sa to až ráno, v deň zápasu. Sám som bol prekvapený. Nečakal som to, ale neznervóznel som," opisoval Zreľák.

Zaujal gólom, ktorý bol efektný. Strelil ho pätou. Podobné dáva slávny Švéd Zlatan Ibrahimovič.

Najkrajší gól

„Zaslúžil si dať gól, pretože odviedol kus tvrdej práce, ktorú iní ľudia možno nevidia. Až kým nešiel dole, tak sa tam zrážal a bojoval, takže gól bol preňho akousi odmenou,“ hodnotil Zreľáka jeho spoluhráč Albert Rusnák.

Bol to Zreľákov najkrajší gól v kariére? „Momentálne áno,“ reagoval. Mohol pritom pridať aj ďalší gól, šance na to mal.

Bol to jeho prvý súťažný zápas za národný tím, predtým hral iba v dvoch prípravných zápasoch. A tie boli veľmi dávno.

Prvý v roku 2013 a druhý krátko pred majstrovstvami Európy 2016. Medzitým ho sužovali zranenia, mal dve zlomeniny, podstúpil operácie.

Majú potenciál

V tejto sezóne odohral Zreľák zatiaľ iba tri súťažné zápasy v základnej zostave (z toho dva za Norimberg). Na konte má 323 minút a dal tri góly.

Hapal dal v zápase priestor až piatim hráčom, ktorých viedol nedávno (2015 – 2018) vo výbere do 21 rokov. Sú nimi Milan Škriniar, Albert Rusnák, Dávid Hancko, Matúš Bero a spomínaný Zreľák.

A to k nim ešte isto pribudne Stanislav Lobotka, ktorý po zranení nebol fit.

"Úlohu, ktorú mali v tíme, si absolútne zastali, čo vám potvrdia všetci. Podali skvelý výkon, majú veľký potenciál. Ak budú naďalej tvrdo pracovať, tak budú oporami tímu,“ hodnotil mladíkov skúsený obranca Peter Pekarík.

„Hrajú v skvelých ligách a rýchlo napredujú," dodal.