Utvoril zaujímavý rekord. Hral desať partií naslepo, až štyri z nich vyhral

Nikto pred ním to na Slovensku nezvládol.

17. nov 2018 o 16:39 TASR

Milan Pacher so šatkou na očiach.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Šachový veľmajster Milan Pacher vytvoril v piatok 16. novembra v Bratislave oficiálny slovenský rekord počtom desiatich šachových partií zohraných naraz naslepo.

V náročnej simultánke so zdatnými súpermi celkovo štyri partie vyhral, jednu remizoval a päťkrát prehral.

Začal s dvanástimi partiami naraz

Pacher hral naslepo, čiže spamäti - mal zakryté oči a na šachovú hru nevidel. Voči súperom, ktorí hrali štandardne so šachovnicami a figúrkami, tak bol vo veľkej nevýhode.

Simultánka prebiehala tak, že rozhodca mu zahlásil ťah súpera, po čom Pacher po krátkom premýšľaní oznámil svoj ťah. Rozhodca ho zahral a prešiel k ďalšej šachovnici, pričom situácia sa opakovala.

Pacher si tak musel zapamätať nielen všetky svoje a súperove ťahy, ale popritom v mysli postupne v každej partii počítať varianty a premýšľať nad ďalším postupom.

Simultánka, ktorá sa konala v Zichyho paláci, trvala bez prestávky celkovo tri hodiny. Pacher ju začal hrať dokonca na 12 partií naraz, v dvoch z nich si však po otvorení presne nezapamätal postavenie a skrečoval ich.

Tie sa tak do celkového výsledku nezarátavali. Najdlhšia partia mala 54 ťahov.

Najhoršie je, ak sa na seba podobajú

"Ustanovujúci slovenský rekord v šachovej simultánke sa podaril. Veľmajster Milan Pacher z 12 začatých partií úspešne skončil desať," potvrdil pre TASR komisár slovenských rekordov Roman Farkaš.

Pacher, ktorý ratingovo patrí do desiatky najlepších slovenských šachových hráčov, hovoril po akcii o čiastočnej spokojnosti so svojím výkonom.

"Bolo to dosť ťažké, súperi bojovali a ja som sa v niektorých partiách stratil, čiže mohlo to byť aj lepšie. Najťažšie bolo rozčleniť si jednotlivé pozície. Zle je, keď sa niektoré na seba podobajú, potom tam je drobný rozdiel, kvôli ktorému namiesto výhry môže byť prehra, takže si to treba všetko presne zapamätať," zhodnotil.