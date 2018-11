Opäť sa ukázalo, že Shiffrinová sa dá zdolať, tvrdila Vlhová

Vlhovú predstihla o 58 stotín sekundy.

17. nov 2018 o 16:10 Miloslav Šebela

Američanka Mikaela Shiffrinová so sobom, ktorého dostala za víťazstvo.(Zdroj: TASR/AP)

LEVI, BRATISLAVA. Fínske stredisko Levi je vo svetovom pohári alpských lyžiarov najsevernejšie. Súťaží sa 170 kilometrov za polárnym kruhom.

Slovenským slalomárkam sa v Levi v posledných rokoch mimoriadne darilo a stále aj darí. Veronika Velez-Zuzulová tam v rámci pretekov Svetového pohára skončila štyrikrát v elitnej desiatke.

Ešte lepšiu bilanciu má Petra Vlhová. V Levi ešte nikdy neskončila horšie ako tretia a vlani dokonca vybojovala víťazstvo.

Potvrdila to aj v prvom tohtoročnom slalome, keď skončila druhá.

Vlhová si preteky prehrala v prvom kole

Vlhová dokázala vylepšiť svoju pozíciu z prvého kola, po ktorom bola tretia. "V strednej časti trate som nešla optimálne, nemala som úplne správny rytmus a urobila som nejaké chybičky. Dole som potom ešte zatlačila, ale už sa to nedalo príliš stiahnuť," vravela Vlhová pre RTVS po úvodnom kole.

V druhom chcela útočiť a podarilo sa jej o jednu priečku posunúť nahor. Rýchlejšia bola iba Mikaela Shiffrinová. Američanka viedla už po prvom kole a v druhom si náskok ustrážila. Vlhová na ňu stratila 58 stotín sekundy.

"Veľmi sa teším, že som potvrdila pódium a skončila druhá. Prvé kolo nebolo ideálne, preteky som si prehrala v strmej časti prvého kola. Môžem však povedať, že Levi mi prináša šťastie. Počasie bolo tentoraz teplejšie, ale kopec mi tu vyhovuje. Aj tieto preteky ukázali, že Shiffrinovú sa dá zdolať, ale treba ísť naplno bez chybičky. Potom to pôjde," dodala po druhom kole.

Výborné tretie miesto po skvelej druhej jazde získala Rakúšanka Bernadette Schildová, ktorá bola po úvodnom kole až dvanásta.

Vonnová mala v jej veku o 31 triumfov menej

"Pred rokom som tu mala dosť problémov s povrchom, nejako mi to nesadlo a trochu som sa trápila. Dnes to, naopak, bolo dosť dobré od vrchu až po spodok. Som šťastná, že mi to vyšlo," vravela Shiffrinová pre agentúru AP.

Američanka vybojovala v Levi už svoj 44. triumf vo Svetovom pohári. Vo Fínsku vyhrala po tretí raz a okrem bodov do hodnotenia Svetového pohára získala aj tretieho soba.

Dostal meno Mister Gru podľa hrdinu z animovaného filmu Ja, zloduch.

V počte triumfov vo Svetovom pohári Shiffrinová stále stráca na rekordérku a krajanku Lindsey Vonnovú (82). Lenže má len 23 rokov a Vonnová mala v tom istom veku na konte len 13 triumfov.

Jej mladšia krajanka ich má o 31 viac.

V nedeľu budú v Levi súťažiť v slalome muži. Na štarte budú aj dvaja slovenskí pretekári - Adam Žampa a Matej Falat. Prvé kolo štartuje o 10:15, druhé o 13:00.