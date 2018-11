Zverev vyradil Federera, no vypískali ho. Vo finále vyzve Djokoviča

Obom finalistom stačili dva sety.

17. nov 2018 o 17:05 (aktualizované 17. nov 2018 o 22:44) SME.sk, TASR

LONDÝN. Nemecký tenista Alexander Zverev sa premiérovo v kariére prebojoval do finále ATP Turnaja majstrov.

Tretí nasadený hráč zdolal v sobotňajšom prvom semifinále v Londýne dvojku podujatia Švajčiara Rogera Federera v dvoch setoch 7:5 a 7:6 (5). Duel trval 94 minút.

Federer tak v tomto roku nezíska jubilejný stý titul na okruhu.

Diváci Zvereva vypískali

Dvadsaťjedenročný Zverev je najmladším hráčom vo finále Turnaja majstrov od roku 2009, keď sa tam prebojoval Argentínčan Juan Martin del Potro.

Je zároveň prvým Nemcom vo finále od roku 1996, keď o titul neúspešne bojoval Boris Becker.

Zverev vyrovnal vzájomnú bilanciu s Federerom na 3:3.

Turnaj majstrov: Semifinále: Alexander Zverev (3-Nem.) - Roger Federer (2-Švaj.) 7:5, 7:6 (5)

7:5, 7:6 (5) Novak Djokovič (1-Srb.) - Kevin Anderson (4-JAR) 6:2, 6:2

Nemecký mladík sa však po zápase dočkal piskotu fanúšikov. Počas tajbrejku v druhom sete pri Federerovom útoku zastavil výmenu. Dôvodom bolo, že podávačovi vypadla loptička, ktorú hneď na to zdvihol.

Švajčiar tak stratil dobrú šancu zvýšiť na 5:3, Zverev vzápätí esom vyrovnal na 4:4.

Diváci okamžite začali pískať, ich hnev pokračoval aj počas pozápasového rozhovoru so Zverevom, ktorý sa za tento moment ospravedlňoval.

"Chcem sa ospravedlniť za moment z tajbrejku, ale podľa pravidiel sa v takejto situácii musí loptička opakovať. Takto som zápas ukončiť určite nechcel," vravel Zverev.

Federer súpera odmietol kritizovať: "V žiadnom prípade si nemyslím, že by to od neho bolo nešportové. Z tohto pohľadu je to úplne v poriadku, takéto veci sa stávajú."

Djokovič bol suverénny

Vo finále čaká Zvereva srbský tenista Novak Djokovič. Najvyššie nasadený hráč zdolal v druhom semifinále štvorku podujatia Kevina Andersona z JAR v dvoch setoch 6:2, 6:2.

V O2 Aréne vo večernom súboji bol jasne lepším hráčom, hneď v prvej hre prerazil Juhoafričanovi servis. V ďalšom priebehu sa mu ešte podaril jeden brejk a prvý set vyhral 6:2.

Situácia sa zopakovala aj v druhom sete, Anderson hneď v prvom geme stratil svoje podanie. Djokovič, svetová jednotka, vzal súperovi podanie aj v piatej hre a zápas doviedol hladko do víťazného konca.

V ôsmej hre pri vlastnom podaní na víťazstvo v stretnutí predviedol 14-násobný grandslamový šampión čistú hru.

V nedeľu zabojuje už o svoj šiesty titul na tomto podujatí.

Tridsaťjedenročný Srb na turnaji ešte nestratil ani set, vzájomnú bilanciu s 32-ročným súperom upravil na 8:2.

Zverev už s Djokovičom na turnaji hral, v skupine s ním prehral 4:6 a 1:6.