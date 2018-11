Végh sa vrátil víťazne, uspel aj Deák. Boráros si privodil vážne zranenie

Oktagon 10 ponúkol zaujímavé súboje.

17. nov 2018 o 23:31 TASR

PRAHA. Slovenský MMA bojovník Tomáš Deák uspel v hlavnom súboji sobotňajšieho galavečera Oktagon 10 v pražskej O2 aréne.

Američana Coryho Gallowaya, ktorý zastúpil krajana a pôvodného oponenta Andrewa Whitneyho, pokoril po troch kolách na body 30:27, 30:26 a 30:25.

Deák nechcel riskovať

Dvadsaťosemročný Deák obhájil v marci pred bratislavským obecenstvom titul verzie Fight Nights Global v hmotnostnej kategórii do 61,2 kg.

V Prahe si zlepšil bilanciu na devätnásť víťazstiev pri deviatich prehrách a jednej remíze.

Celý čas mal navrch, keď uplatňoval svoju silnú stránku boja na zemi, ale najmä v druhom kole viackrát zasiahol súpera aj pri boxerských výmenách.

"Nesníval som len o víťazstve, ale aj o spôsobe, akým ho dosiahnem. Chcel som si niečo vyskúšať, byť viac v postoji, ale napokon to bolo prevažne na zemi, lebo som nechcel riskovať, že prídem o víťazstvo. Cítim však progres aj v mojom boxe," povedal Deák v priamom prenose televízie JOJ Plus.

Kozma: Každý čakal na náš zápas

Slovák Gábor Boráros (16-6) nezískal opasok vo welterovej váhe, v druhom kole z piatich vypísaných proti domácemu Davidovi Kozmovi utrpel vážne zranenie pravého kolena.

"Ťažko to opísať, chcel som divákom ponúknuť dobrý zápas. Tvrdo sme trénovali a nechcel som, aby sa to skončilo takto. Veľmi to bolí, vyzerá to na operáciu. Ďakujem však za podporu pre mňa aj celý tím," vravel Boráros.

Kozma (24-10) si pripísal piaty tohtoročný úspech a na jubilejnom desiatom Oktagone sa stal prvým šampiónom welterovej divízie.

"Každý čakal na tento duel a skončilo sa to nešťastným zranením. Chcel som to ukončiť normálnym spôsobom. V prvom kole sme sa čítali, vyčkávali sme na chybu protivníka. Podarilo sa mi ho hodiť na podlahu, kde som to kontroloval. Druhé kolo sa, žiaľ, skončilo takto," vravel Kozma.

Végh nepodcenil prípravu

Ďalší slovenský bojovník Attila Végh sa po ročnej prestávke vrátil triumfom nad Brazílčanom Maiquelom Falcaom.

Po troch kolách sa radoval jednomyseľným výrokom rozhodcov tri razy 30:27.

"Vedel som, že mám kvalitného súpera, nepodcenil som prípravu. Nebol to príliš akčný zápas, musel som rozmýšľať, aby som neurobil žiadnu chybu, vyšlo mi to. Chcem sa poďakovať tímu, rodine, kamarátom. Spolu sme najsilnejší," povedal 33-ročný Végh, bývalý šampión druhej najprestížnejšej organizácie sveta Bellator.

Slovák Karol Ryšavý sa stal víťazom tretej série šou Oktagon Výzva, vo finále zdolal Čecha Jakuba Dohnala v druhom kole údermi na zemi.