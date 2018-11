Stochov spoluhráč ho šetriť nebude: Kamaráti, nekamaráti, je to úplne jedno

Česko vyzve Slovensko v kľúčovom zápase:

18. nov 2018 o 11:21 TASR

PRAHA. Špeciálnu príchuť bude mať pondelňajší duel Ligy národov proti Česku pre slovenského futbalistu v službách Slavie Praha Miroslava Stocha.

Prečítajte si tiež: Ťahaj na Moravu, odkazovali mu. Hapal sa vracia do Prahy

Záverečný zápas 1. skupiny B-divízie sa totiž odohrá v pražskom Edene, kde jeho Slavia hrá svoje domáce stretnuti.

V nominácii trénera ČR Jaroslava Šilhavého sú hneď dvaja jeho spoluhráči Tomáš Souček a Jaromír Zmrhal.

Tí na svojho kamaráta nebudú brať žiadne ohľady.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nikto nebude brať ohľady

Souček si je veľmi dobre vedomý nebezpečenstva, ktoré pre bránu Čechov predstavujú Stochove strely spoza pokutového územia.

Tomáš Souček (vpravo) hrá s Miroslavom Stochom v Slavii Praha. (zdroj: TASR/AP)

"Povedal som mu, že ak bude chcieť niečo skúšať, tak s ním nebudem zaobchádzať v rukavičkách. Samozrejme, išlo zatiaľ len o podpichovanie, ale v zápase to už bude o niečom inom.

Sme spoluhráči, sedíme v jednej šatni, ale toto je zápas, v ktorom na to nebude nikto brať ohľady. Kamaráti, nekamaráti, je to úplne jedno," povedal s úsmevom 23-ročný stredopoliar pre portál iDnes.cz.

Stoch je s deviatimi gólmi druhý najlepší strelec najvyššej českej súťaže.

Dúfa, že si Stoch nevypracuje šancu

Vďačí za to predovšetkým forme z uplynulých zápasov, keď v šiestich dueloch dokázal rozvlniť sieť súpera až sedemkrát.

"Verím, že budeme hrať kompaktne. Jemu to tam v poslednej dobe za Slaviu dosť padalo, čo som mu samozrejme želal, ale teraz to bude iné. Dúfam, že si nevypracuje ani jednu šancu. Viem ako hrá. Nemôžeme mu dovoliť hodiť si loptu na strelu spoza pokutového územia.

Prečítajte si tiež: ONLINE: Česko - Slovensko (sledujte online na SME.sk)

Bude to preňho určite špecifický zápas. Fanúšikovia ho majú radi, ale teraz bude hrať za súpera. Ten zápas však nie je len o ňom. Je to duel Česka proti Slovensku. V tíme súpera poznám aj iných hráčov," podotkol Souček.

To, že zápasy proti Slovensku sú aj 25 rokov od rozdelenia federácie pre ich aktérov stále niečim výnimočné, svedčia aj Součkove slová, ktorý spoločný štát nezažil:

"Beriem to trochu inak. Aj v našej lige je veľa Slovákov. Keď príde do tímu Slovák, vnímame ho inak ako hráča inej národnosti. Považujeme ho takmer za nášho, máme veľmi podobný jazyk. Stále je to derby, skoro ako zápasy Slavie proti Sparte," dodal Souček, ktorý sa narodil v roku 1995.