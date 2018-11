Bolo by dobré, ak by ma už niekto predbehol, vraví Varga

Varga sa zotavuje zo zranenia lýtka.

18. nov 2018 o 14:13 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Tento rok získal prvý veľký titul majstra Európy a bol vo fanntastickej forme, potom ho ale zastavilo zranenie. Richarda Vargu po desiaty raz vyhlásili za Triatlonistu roka.

„Nikdy by mi nenapadlo, že by som sa tak dlho mohol venovať triatlonu a k tomu byť aj taký úspešný, že by som mohol byť na Slovensku stále tak vysoko,“ vravel 29-ročný člen Športového centra polície.

„Ale cítim aj, že už starnem a bolo by dobré, aby ma niekto predbehol a prevzal toto žezlo po mne.“

Ocenenie si vyslúžil najmä za to, že v júli získal prvý titul majstra Európy v triatlone. V estónskom Tartu zvíťazil na šampionáte na vzdialenostiach šprinttriatlonu – 750 m plávania, 20 km cyklistiky a 5 km beh.

Najväčší úspech vybojoval po desiatich rokoch, odkedy sa tomuto športu venuje. V minulosti už na šampionátoch siahal na medailu, no vždy mu o kúsok ušla.

O veľkom víťazstve vždy sníval

„Formu som veľmi dobre načasoval a perfektne to vyšlo. Trochu mi je ľúto že ostatné preteky možno aj na úkor toho nevyšli. Ale človek nepreteká preto, aby bol priemerný, ale aby aspoň raz za dlhší čas mal vynikajúci výsledok.

O veľkom víťazstve som sníval odkedy som začal s triatlonom. Každý to robí pre to, aby víťazil. Záruka úspechu však nie je nikdy,“ vravel.

Slovenskú hymnu na jeho počesť zahrali na triatlone po prvý raz. Hoci na iných pretekoch, ako napríklad akvatlonových šampionátoch, to bolo viackrát.

„Športovec pracuje, aby stál na pódiu a je to veľké zadosťučinenie za dlhé roky driny a snahy. Je to úžasný pocit.“

Najlepší slovenský triatlonista poďakoval za podporu a pomoc v jeho kariére trom ľuďom - bratovi Michalovi, ktorý ho k triatlonu priviedol a dodnes ho podporuje, bývalému trénerovi Gabrielovi Baranovi a prezidentovi Triatlonovej únie Jozefovi Juráškovi.

Medailový úspech taktiež znamená, že triatlonista vyhral stávku s bratom. Súrodenci sa stavili, že ak Richard získa v triatlone veľkú medailu, jeho brat sa pokúsi preplávať lamanšský prieliv.

Vyradila ho trhlina v lýtku

Záver sezóny však Vargovi neprial. Po majstrovstvách Európy v olympijskom triatlone pre poranenie lýtka nedokončil žiadnu súťaž a sezónu predčasne ukončil.

Trhlina medzi svalom a šľachou by sa po niekoľkých týždňoch mala zaceliť.

„Ešte stále nemôžem behať. Zranenie sa dlho hojilo. O týždeň idem na tretiu kontrolnú magnetickú rezonanciu. Dúfam, že bude môcť začať behať.

Ale kondične som nič nevynechal. Veľa plávam a bicyklujem. Možno som si od behu trochu aj oddýchol a dúfam, že to bude budúci rok aj lepšie,“ opisuje majster Európy.

Richard Varga. (zdroj: SITA)

Práve pre zranenie bude nasledujúca sezóna pre neho trochu špecifická. Bude musieť zbierať čo najviac bodov do olympijskej kvalifikácie, keďže v závere tohto roka veľa súťaží vynechal.

„Nebudem mať jeden vrchol, ale budem musieť podávať výsledky počas celej sezóny, aby som sa kvalifikoval na tretiu olympiádu," dodal Varga.

Medzi ženami vyhlásili za Triatlonistku roka po piatykrát po sebe Romanu Gajdošovú.