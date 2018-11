UEFA oznámila, kde by sa mal uskutočniť finálový turnaj Ligy národov

Počíta sa s dvomi štadiónmi.

18. nov 2018 o 13:04 SITA

NYON. Budúcoročný finálový turnaj európskej futbalovej Ligy národov 2018/2019 by sa mal uskutočniť v Portugalsku.

Referuje o tom oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA).

Portugalsko ako organizátora finálového turnaja ešte musí potvrdiť exekutíva UEFA na zasadnutí 3. decembra, keď sa uskutoční aj jeho žreb.

Mala by však byť iba formalita. Počíta so štadiónmi v Porte (Estádio do Dragao) a Guimaraesi (Estádio D. Afonso Henriques), hrať sa bude v dňoch 5. až 9. júna 2019.

Záujem o usporiadanie "Final Four" úvodnej edície LN ešte v marci prejavili Portugalsko, Taliansko a Poľsko, čiže všetky tri krajiny, ktoré sa ocitli v 3. skupine A-divízie.

Keďže úradujúci majstri Európy si v sobotňajšom dueli proti Talianom na milánskom San Sire (0:0) zabezpečili víťazstvo v skupine, pripadlo im aj právo hostiť finálový turnaj.