Anglicko aj Švajčiarsko predviedli parádne obraty a postúpili na finálový turnaj

Súhrn nedeľňajších výsledkov Ligy národov.

18. nov 2018 o 17:05 (aktualizované 18. nov 2018 o 23:25) TASR

BRATISLAVA. Futbalisti Anglicka a Švajčiarska sú ďalšími účastníkmi finálového turnaja Ligy národov UEFA 2018/2019.

Prvenstvo v 4. skupine A-divízie si Angličania zabezpečili nedeľňajším triumfom 2:1 nad Chorvátskom vo Wembley.

Domáci v závere otočili skóre, o ich víťazstve rozhodol v 85. minúte Harry Kane.

Anglicko vyhralo skupinu o bod pred Španielskom, vicemajstri sveta Chorváti po prehre zostúpili do B-divízie.

Švajčiari si postup vystrieľali v domácom súboji s Belgickom (5:2), hetrikom sa blysol Haris Seferovič.

Angličania začali aktívne

Anglicko i Chorvátsko potrebovali v repríze semifinále tohtoročných MS vyhrať, remíza by na finálový turnaj poslala Španielov.

Angličania začali mimoriadne aktívne a už v 11. minúte musel brankár Lovre Kalinič zasahovať po úniku Raheema Sterlinga z pravej strany.

Po štvrťhodine hry mohol otvoriť skóre Kane, ani na dvakrát ale nedopravil loptu do odkrytej bránky.

Chorváti sa do blízkosti bránky domácich dostávali iba sporadicky a inkasovať mohli ešte pred prestávkou, no Ross Barkley napálil loptu iba do vonkajšej siete.

Hrdinom bol Kane

Aj po zmene strán sa domáci tlačili dopredu, ale v 57. minúte dali súperovi priveľa priestoru vo vlastnej šestnástke - Andrej Kramarič si s loptou na nohe "povodil" obrancov a aj s prispením jemného teču Erica Diera otvoril skóre.

Angličania boli po inkasovanom góle otrasení, do ich ešte viac otvorenej defenzívy prenikol o chvíľu neskôr Marcelo Brozovič, no vystrelil nepresne.

Domáci sa vyrovnania dočkali v 78. minúte, keď po dlhom aute Kane v šestnástke dostal loptu k voľnému Jessemu Lingardovi a ten ju dorazil do siete - 1:1.

Vyrovnanie ešte zvýšilo tempo zápasu, hra sa prelievala zo strany na stranu.

Lingard vykopol pokus Domagoja Vidu z bránkovej čiary a päť minút pred koncom rozhodol o postupe Anglicka Kane, ktorý po štandardke z ľavej strany poslal v sklze loptu presne k ľavej žrdi - 2:1.

"Ukázali sme našu nezlomnú náturu a zostali pokojní aj za nepriaznivého stavu. Zaslúžili sme si vyhrať. Po MS 2018 sme si v národnom mužstve povedali, že sa túžime ďalej zlepšovať, a spôsob, ako to dokázať, je zdolávať špičkové mužstvá.

Počas mojej reprezentačnej kariéry som ešte vo Wembley nezažil takú atmosféru ako dnes," poznamenal Kane pri mikrofóne televíznej stanice Sky Sports.

Angličania odplatili Chorvátom semifinálovú prehru z tohtoročného šampionátu v Rusku.

"Udržali sme si sebavedomie, tímového ducha a súdržnosť z MS. Keď ma tréner posielal na ihrisko, povedal mi: ´Máš čerstvé nohy, pýtaj si loptu a rozpumpuj to tam. Vyhraj nám zápas´. Všetci odviedli skvelú prácu," povedal ďalší z anglických strelcov Lingard, ktorý sa na trávnik dostal až v 73. min.

Švajčiari predviedli parádny obrat

Belgičanom stačil na postup vo Švajčiarsku aj bod a začali veľmi dobre. Po góloch Thorgana Hazarda viedli 2:0, ale potom prišla gólová smršť Švajčiarov.

Tí ešte do prestávky najskôr vyrovnali a v 44. minúte pridal Seferovič tretí gól. Bol to už jeho druhý zásah v zápase.

Po prestávke zvýšil na 4:2 Elvedi a v 84. dovŕšil Seferovič hetrik. Švajčiari mali pri rovnosti bodov s Belgickom lepšiu bilanciu vzájomných stretnutí, prvý zápas prehrali u súpera "iba" 1:2.

Už v sobotu si postup na štvorčlenný finálový turnaj Ligy národov zabezpečilo Portugalsko, ktoré bude v júni budúceho roka jeho hostiteľom.

Liga národov 2018/2019 - nedeľa:

A-divízia

2. skupina

Švajčiarsko - Belgicko 5:2 (3:2)

Góly: 31., 44. a 84. Seferovič, 26. Rodriguez (z 11 m), 62. Elvedi - 2. a 17. T. Hazard

Konečná tabuľka 2. skupiny:

1. Švajčiarsko 4 3 0 1 14:5 9 postup 2. Belgicko 4 3 0 1 9:6 9 3. Island 4 0 0 4 1:13 9 zostup

4. skupina:

Anglicko - Chorvátsko 2:1 (0:0)

Góly: 78. Lingard, 85. Kane - 57. Kramarič

Konečná tabuľka 4. skupiny:

1. Anglicko 4 2 1 1 6:5 7 postup 2. Španielsko 4 2 0 2 12:7 6 3. Chorvátsko 4 1 1 2 4:10 4 zostup

B-divízia

3. skupina:

Severné Írsko - Rakúsko 1:2 (0:0)

Góly: 57. Evans - 49. Schlager, 90+. Lazaro

Konečná tabuľka 3. skupiny:

1. Bosna a Hercegovina 4 3 1 0 5:1 10 postup do A-divízie 2. Rakúsko 4 2 1 1 3:2 7 3. Severné Írsko 4 0 0 4 2:7 0 zostup

C-divízia:

2. skupina

Grécko - Estónsko 0:1 (0:1)

Gól: 44. Lambropoulos (vlastný)

Maďarsko - Fínsko 2:0 (0:1)

Góly: 29. Szalai, 37. Nagy

Konečná tabuľka 2. skupiny:

1. Fínsko 6 4 0 2 5:3 12 postup 2. Maďarsko 6 3 1 2 9:6 10 3. Grécko 6 3 0 3 4:5 9 4. Estónsko 6 1 1 4 4:8 4 zostup

D-divízia

2. skupina:

San Maríno - Bielorusko 0:2 (0:1)

Góly: 8. Dragun, 52. Saroka

Moldavsko - Luxembursko 1:1 (1:1)

Góly: 58. Ginsari (z pok. kopu) - 70. Bensi

Konečná tabuľka 2. skupiny: