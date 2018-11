Trenčín pretrhol negatívnu sériu, Košice dostali doma sedem gólov

Hlasy po zápase:

Dan Ceman, tréner B. Bystrice: "Mali sme slabší úvod, takto nechceme doma hrať. V druhej tretine sme sa zlepšili, viac sme útočili, no súperovi pomohol kontaktný gól. Bol to opäť ťažký zápas, ale som rád, že sme ukázali charakter a vrátili sa do zápasu, keď súper vyrovnal."

Ján Tomko, tréner L. Mikuláša: "Bol to náš dobrý výkon, prehrávali sme, ale pozbierali sme sa a vyrovnali. Dostali sme tretí gól, určite si tú situáciu zanalyzujem na počítači. Snažili sme sa vyrovnať, nastrelili sme aj žŕdku, no šťastie sa od nás odklonilo. Neboli sme horší ako domáci, aj keď majú chlapov, no naši chlapci hrali zodpovedne, bojovali, hrali v systéme."