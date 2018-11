Tomi Kid triumfoval pri návrate do ringu: Bolo vidieť, že je na mne hrdza

Štyridsaťjedenročný Galanťan porazil Maďara Andrása Suláka.

19. nov 2018 o 6:58 SITA

BRATISLAVA. Návrat slovenského boxera Tomáša "Kida" Kovácsa do ringu bol úspešný.

Štyridsaťjedenročný Galanťan triumfoval nad Maďarom Andrásom Sulákom v nedeľu na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v rámci galavečera zmiešaných bojových umení MMA pod záštitou organizácie XFN.

Víťaza duelu určili až rozhodcovia, ktorí väčším počtom bodov ohodnotili slovenského veterána.

Ľutuje len neúspešné direkty

Tomi "Kid" priznal, že zápas bol skôr technicko-taktického charakteru, napriek tomu to po dvoch rokoch bez súťažného stretnutia nebolo jednoduché.

“ ,,Je to chlap, s ktorým sme dlhodobo priatelia, ale v ringu sme neboli. Obaja sme chceli zvíťaziť." „ Tomáš "Kid" Kovács

"Mal som šťastie, že zápas nemal extra vysoké tempo. Odboxovali sme šesť kôl po tri minúty. Myslím si, že po štyridsiatke je to celkom dobrý výkon. Dostal som pár presných úderov, aj som ich zacítil. Taký je box," zamyslel sa bezprostredne po dueli Kovács.

Mrzí ho, že oponentovi nedokázal uštedriť KO. "Má opačné garde, proti ktorému ide veľmi ťažko môj obľúbený predný zdvihák. Párkrát mi vyšiel, ale cítil som, že to tam nepôjde.

Chcel som aj zadnú rovnú. Bolo vidieť, že je na mne hrdza a dva roky som nevstúpil do ringu. Cítil som to aj po psychickej stránke, hoci pri nástupe som už bol plne sústredený a žiadnu nervozitu som nevnímal," povedal.

Nikdy nehovorí nikdy

Súčasný prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF) zvíťazil nad o desať mesiacov mladším pästiarom Sulákom už druhýkrát. Znovu prízvukoval, že hoci mimo ringu sú priatelia, medzi šestnástimi povrazmi ide kamarátstvo bokom.

"Ešte priamo v ringu ma podpichol, že by sme si mohli dať aj tretí zápas, lebo už pozná moje slabiny. Je to chlap, s ktorým sme dlhodobo priatelia, ale v ringu sme neboli. Obaja sme chceli zvíťaziť," uviedol "Kid".

Majster sveta z roku 2009 v poloťažkej váhe v organizácii WBF a európsky šampión 2011 v poloťažkej hmotnostnej kategórii v prestížnejšej verzii a jednej zo štyroch najprominentnejších organizácii WBO nevylúčil, že ešte absolvuje zopár stretnutí.

"Nikdy nehovor nikdy. Neprestanem trénovať, to je jasné. Je to časť môjho života. Zápas sa mi páčil a keď sa objaví ďalšie výzva, rád ju príjmem. Veľmi dôležité je aj to, že ma podporuje manželka Dominika," vyhlásil Tomáš Kovács.