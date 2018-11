Legenda: Na toto sme čakali. Zrodila sa nová superstar

Turnaj majstrov vyhral 21-ročný tenista.

19. nov 2018 o 17:43 Miloslav Šebela

LONDÝN, BRATISLAVA. „Mami, už len posledná lopta, sľubovali mi vždy. A potom hrali vždy ešte dobrú hodinu,“ spomína bývalá tenistka Irina Zverevová na to, ako sa snažila dostať synov z kurtu.

Alexander a Michail Zverevovci sa po rodičoch dali na tenis. Obaja už od detstva trávili na kurte veľa času.

„Najmä so Sašom to bolo vždy rovnaké v tom, že ak ste chceli, aby už skončil, museli ste ho nechať vyhrať. V tenise, v kartách alebo v inej hre. Inak to nešlo.

Až potom, keď vyhral a bol spokojný, sa mohlo ísť jesť alebo spať,“ opisovala bývalá sovietska tenistka pre britský Telegraph.

Z klanu je najúspešnejší junior

Bývalí tenisti Sovietskeho zväzu Irina a Alexander Zverev starší venovali svojim synom veľa času a formovali ich tenisovú kariéru.

Mama ich učila prvé údery, otec im pomáha dodnes. Synov brával na súťaže so sebou a niekedy vybavil kratší tréning s profesionálnymi hráčmi.

Tenisový klan má dnes na okruhu ATP oveľa silnejšie meno ako v minulosti.