Paulína Fialková: Ak mi zakážu reprezentovať, radšej ukončím kariéru

Fialkové prihlásili, spor nie je uzavretý.

19. nov 2018 o 18:20 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Biatlonistky Ivonu aj Paulínu Fialkové prihlásil Slovenský zväz biatlonu na súťaže prvého kola Svetového pohára. Či však budú na štarte, je stále otázne.

Spor medzi biatlonistkami a zväzom o zmluve o zabezpečení štátnej reprezentácie pokračuje. Zväz však urobil ústretové gesto.

Funkcionári musia nahlásiť mená štartujúcich najneskôr dva týždne pred súťažami.

Ak by premeškali tento termín a došlo by neskôr k dohode, Fialkové by aj tak štartovať nemohli. Preto ich vedenie zväzu na Svetový pohár v Pokljuke prihlásilo.

"Stále totiž očakávame posun vo veci, že aj sestry Fialkové podpíšu reprezentačnú zmluvu. Lebo požiadavky, ktoré boli z ich strany kladené na zabezpečenie ich tímu v sezóne, sú splnené. Čiže dvere pre ich štart sú stále otvorené," uviedol prezident Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko pre denník Šport.

Postup zväzu prešetria

K tomu, aby mohli sestry Fialkové začiatkom decembra nastúpiť, zväz vyžaduje podpísanú zmluvu o zabezpečení štátnej reprezentácie.