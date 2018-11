Bero: Lopta odskakovala, všetko nám trvalo príliš dlho

Ohlasy českých médií: Lišiak Schick poslal Slovákov do C-divízie Ligy národov.

20. nov 2018 o 9:43 TASR

PRAHA. Rozlúčka s kalendárnym rokom 2018 slovenskej futbalovej reprezentácii nevyšla podľa predstáv.

Zverenci trénera Pavla Hapala totiž v pondelok prehrali v európskej Lige národov 2018/2019 s domácimi Čechmi 0:1 a tento neúspech ich odsúdil na zostup do C-divízie tejto súťaže.

Na zotrvanie v "druhej lige" potrebovali Slováci na trávniku Sinobo Stadium bezpodmienečne zvíťaziť. A v úvode pondelkového duelu pritom mali viac z hry.

Ohlasy českých médií: idnes.cz: "Česko - Slovensko 1:0. Futbalová obroda pod vedením trénera Jaroslava Šilhavého pokračuje, rozhodol Schick." sport.cz: "Patrick Schick rovnako ako pred mesiacom v Trnave oskalpoval Slovákov a lišiackym gólom ich poslal do C-divízie." lidovky.cz: "Česi zdolali Slovákov aj v druhom vzájomnom zápase v Lige národov a pri žrebe kvalifikácie EURO 2020 ich budú ťahať z druhého koša." fotbal.cz: "Schick zabezpečil Čechom aj druhé víťazstvo nad Slovenskom." blesk.cz: "Cenné víťazstvo zariadil krásnym gólom Schick. Liečba Jaroslavom Šilhavým pokračuje." deník.cz: "Víťazná bodka za skupinou Ligy národov. Česi vďaka gólu Schicka v pražskom Edene pretlačili Slovákov." ceskenoviny.cz: "Česi sa po víťazstve 1:0 nad Slovákmi zachránili v B-divízii Ligy národov."

"Myslím si, že vstup do duelu sme mali naozaj výborný. Myslím si, že Česi z toho boli v úvode trochu prekvapení. Držali sme loptu a mali tlak. Potom to bolo také zmiešané. Domáci dali gól a to nás pribrzdilo. Prišiel polčas a aj po zmene strán sme sa tlačili do gólu, no nedali sme ho," povedal stredopoliar Matúš Bero.

"Nemyslím si, že sme podali zlý výkon. Výsledkovo nám to však nevyšlo," doplnil.

Ako jeden z dôvodov neúspechu 23-ročný odchovanec trenčianskeho futbalu označil nie ideálny stav hracej plochy.

"Lopta nám veľmi odskakovala. Ihrisko nebolo podľa očakávania. Bolo to vidieť na tom, že pri každom prvom dotyku sme namiesto dvoch sekúnd potrebovali zvyčajne až štyri či päť sekúnd. To spomalí celú hru, prídu ľahké straty. Nedá sa na to vyhovárať, ale niekedy terén neumožní hrať to, čo chcete. Musíte niečo zmeniť, nám sa to však nepodarilo a preto sme prehrali," ozrejmil hráč holandského klubu Vitesse Arnhem.

Matúš Bero zasiahol do dvoch zo štyroch vystúpení Slovákov v Lige národov. V piatok doma proti Ukrajine hral od 30. min, v pondelok v Česku absolvoval celý zápas.

"Myslím si, že sa dalo vyťažiť, aby sme zostali v B-divízii. Nevyšlo to, ale taký je futbal. V nasledujúcej edícii sa musíme pokúsiť o návrat," myslí si.