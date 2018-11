Pacquiao potvrdil zápas v USA, Broner ho chce poslať do dôchodku

Tridsaťdeväťročný Pacquiao podpísal zmluvu s manažérom Alom Haymonom, ktorý spolupracuje s Bronerom iMayweatherom.

20. nov 2018 o 9:19 TASR

NEW YORK. Filipínsky profesionálny boxer Manny Pacquiao sa 12. alebo 19. januára stretne pravdepodobne v Las Vegas s Američanom Adrienom Bronerom.

Pacquiaovi sa cnelo za Las vegas

V júli získal sekundárny titul verzie WBA vo welterovej hmotnostnej kategórii, keď spôsobom TKO zdolal Argentínčana Lucasa Matthysseho a prvýkrát po takmer deviatich rokoch ukončil zápas pred časovým limitom.

Na americkej pôde bude boxovať po dvojročnej prestávke.

"Už sa mi cnelo za súbojmi v Las Vegas, toto mesto je ako môj druhý domov. Vrátiť sa do MGM Grand Garden a obhajovať titul majstra sveta proti Adrienovi Bronerovi, to bude vzrušujúce," povedal Filipínčan na tlačovej konferencii v New Yorku.

Broner chce Pacquiaa poslať do dôchodku

Broner si proti Pacquiaovi verí.

"Tvrdo som pracoval na tom, aby som si v boxerskom športe vydobyl určitú pozíciu. Teraz nastal čas zožať úrodu za všetku tú drinu. Som odhodlaný poslať Pacquiaa definitívne do boxerského dôchodku," citovala agentúra AFP slová Bronera, ktorý má v profiringu bilanciu 33-3-2.

Tridsaťdeväťročný Pacquiao (60-7-2, 39 KO) nedávno podpísal zmluvu s manažérom a poradcom Alom Haymonom, ktorý spolupracuje s Bronerom i Floydom Mayweatherom. V uplynulom období sa začalo špekulovať o odvete Mayweather - Pacquiao, v roku 2015 sa radoval Američan.