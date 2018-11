Guardiolov recept na víťazstvá Nemcov pripravil o dominanciu

Nemecký majster Európy 1980 Hans-Peter Briegel prišiel so zaujímavým zdôvodnením krízy v tamojšom futbale.

20. nov 2018 o 11:36 SITA

Podľa 63-ročného niekdajšieho defenzívneho univerzála za ňu môže bývalý kouč Bayernu Mníchov Pep Guardiola, presnejšie Španielova trénerská filozofia.

Nemci zažili jeden z najhorších rokov. Na MS 2018 v Rusku nepostúpili ani zo základnej skupiny a v Lige národov zostúpili do B-divízie.

"Je to Guardiolova vina, pretože nás podviedol, keď nám tvrdil, že na to, aby ste vyhrávali zápasy, musíte mať držanie lopty na úrovni 75 percent. Nie je to tak, vo futbale je výsledok omnoho dôležitejší ako kontrola zápasu," uviedol Hans-Peter Briegel.

"Jasným príkladom toho je Francúzsko, ktoré vyhralo majstrovstvá sveta. Ukázali, že možno dosahovať úspechy aj vtedy, keď sa vrátite k tradičnejšiemu spôsobu hry. Dôležitejšia nie je kvalita futbalu, ale správna vyváženosť," skonštatoval Briegel podľa webu denníka Marca.

Briegel dodal presvedčenie, že nemecký národný tím sa momentálne nachádza iba v prechodnom období, ktoré čoskoro pominie.