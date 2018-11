Šatana uvedú do Siene slávy počas slávnostnej exhibície majstrov sveta

Reprezentačný rekordér sa symbolicky rozlúči s kariérou 18. decembra v Bratisslave.

20. nov 2018

BRATISLAVA. Účasť na exhibičnom zápase zlatej generácie už prisľúbili viacerí zlatí, strieborní i bronzoví medailisti z MS.

Hlavným ťahákom bude definitívna rozlúčka s hokejovou kariérou Miroslava Šatana. Žijúcu legendu zároveň počas podujatia oficiálne uvedú do Siene slávy SZĽH.

Višňovský bol rýchlejší, Šatan počkal

Štyridsaťštyriročný bývalý útočník a momentálne generálny manažér slovenskej reprezentácie sa rozlúči s bohatou kariérou symbolicky 18. decembra 2018 o 18.00 h na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, pričom všetky tretiny sa budú hrať na 18 minút.

"Myšlienka vznikla už dva, tri roky dozadu, no Ľubo Višňovský ma pred dvomi rokmi predbehol, tak sme to odložili. Potom sme sa o tom rozprávali niekedy na jar a keďže na štadióne prebiehala v lete rekonštrukcia, rozhodli sme sa pre tento predvianočný termín," povedal "tichý zabijak" s 18-tkou na drese na utorňajšej tlačovke.

"Bude to moja rozlúčka s hraním, no nie s hokejom, pretože chcem odovzdať svoje skúsenosti ďalej. Mojím želaním je opäť sa stretnúť so všetkými chlapcami, s ktorými sme spoločne dosiahli na medzinárodnej úrovni pamätné úspechy. Chcem, aby sme zahrali od srdca dobrý hokej a potešili tým zároveň verných fanúšikov," uviedol ďalej Miroslav Šatan.

Jedným z trénerov bude Filc, Hossa je otázny

Účasť na zápase už prisľúbili brankári Ján Lašák, Rastislav Staňa, obrancovia Radoslav Hecl, Martin Štrbák, Dušan Milo, Ľubomír Višňovský, Richard Lintner, Ľubomír Sekeráš, Ivan Droppa, Radoslav Suchý, Peter Podhradský a z útočníkov napríklad Branko Radivojevič, Peter Bondra, Jozef Stümpel, Rastislav Pavlikovský, Ladislav Nagy, Radovan Somík, Michal Handzuš, Richard Kapuš, či Ľubomír Vaic.

"Jedným z trénerov bude Ján Filc, kontaktoval som aj Mariána Hossu a v prípade, že nebude môcť hrať, tiež sa môže objaviť na striedačke. Žigo Pálffy mi povedal, že potrebuje ešte nejaký týždeň na rozmyslenie, ale rád by som ho tam videl," uviedol Šatan.

Čaká sa na Hašeka

Kapitán majstrov sveta z Göteborgu 2002 pozval aj českého brankára Dominika Hašeka, ktorý sa zatiaľ nevyjadril, a uvažuje aj nad niektorými ďalšími zahraničnými hráčmi. V prvom rad to však bude stretnutie so spoluhráčmi zo slovenskej reprezentácie.

"Keď budeme mať finálny zoznam, tak oznámime, kto s kým bude hrať a všetky ostatné podrobnosti. Malo by to byť asi dva týždne pred akciou," uviedol.

"Ďakujem Mirovi, že som bol nominovaný. Dúfam, že si to nerozmyslí, keďže ako generálny manažér s tým má teraz dosť skúseností. Kto iný si zaslúži takúto rozlúčku, ak nie Miro. Ja som si takýto zápas zahral pred dvomi rokmi a boli to krásne emócie. Verím, že aj Miro si zaspomína a dá zase nejaké pekné góly," povedal Višňovský.

"Aj ja sa veľmi teším, podľa mňa to bude veľká zábava. Zostane priestor aj na príhody, myslím si, že nám môžete závidieť atmosféru v šatni," povedal Lašák.

Sieň slávy už čaká na Šatana

Uvedenie Šatana do Siene slávy už schválil SZĽH, oficiálne sa tak stane počas exhibície.

"Ako posledného sme do hokejovej Siene slávy uviedli v roku 2014 Zdena Cígera, no a 18. decembra do nej právom vstúpi náš najúspešnejší kapitán reprezentácií Miroslav Šatan," povedal prezident SZĽH Martin Kohút.

Počas akcie prebehne aj autogramiáda v OC Central. Záujemcovia si môžu kúpiť vstupenky na zápas na stránke www.ticketmedia.sk, oficiálna stránka podujatia je www.miroslavsatan.sk.

Výťažok z predaja vstupeniek poputuje na projekty Nadácie Miroslava Šatana, ktorá pomáha deťom už od roku 2002.

Šatan ukončil kariéru už v roku 2014 po MS v Minsku, je rekordér v počte strelených gólov v slovenskej reprezentácii, v 183 zápasoch ich dal 86.

Na konte má všetky štyri medaily, ktoré SR získala na MS v histórii samostatnosti. V roku 2009 získal s Pittsburghom Penguins Stanleyho pohár.