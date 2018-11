Strelci si prevzali ocenenia po bohatej sezóne

V uplynulej sezóne vybojovali slovenskí strelci päť miesteniek na olympijské hry 2020 do Tokia.

20. nov 2018 o 11:59 TASR

BRATISLAVA. Slovenský strelecký zväz (SSZ) v utorok ocenil najúspešnejších športovcov za rok 2018.

Zuzana Rehák-Štefečeková získala zlatú medailu v trape žien na MS v juhokórejskom Čchangwone.

Titul majsterky sveta si Rehák-Štefečeková vybojovala v záverečnom rozstrele proti Číňanke Siao-ťing Wang. Okrem toho pridala ďalšie zlato v mix trape spolu s Erikom Vargom.

Najúspešnejší športovci Slovenského streleckého zväzu (SSZ) za rok 2018 a ich úspechy: Jednotlivci - olympijské disciplíny: Zuzana Rehák-Štefečeková (ŠCP Bratislava/brokové disciplíny) Hubert Andrzej Olejnik (ŠCP Bratislava/brokové disciplíny) Danka Barteková (ŠCP Bratislava/brokové disciplíny) Erik Varga (ŠCP Bratislava/brokové disciplíny) Daniela Demjén-Pešková (ŠCP Bratislava/puškové disciplíny) Filip Praj (ŠCP Bratislava/brokové disciplíny) Jednotlivci - neolympijské disciplíny: Vladimír Jurza (Danubius Domini Bratislava/historické zbrane) Štefan Ernst (ŠSK Gajary /historické zbrane) Daniela Andrejková (ŠSK Zvolenská Slatina/historické zbrane) Družstvá: Skeetárky SR (brokové zbrane) - Danka Barteková, Veronika Sýkorová, Lucia Kopčanová Trapisti SR: (brokové zbrane) - Filip Praj, Filip Marinov, Michal Slamka Pištoliari SR (historické zbrane) - Vladimír Jurza, Daniela Andrejková, Lajos Szalai Pištoliari SR (historické zbrane) - Vladimír Jurza, Štefan Ernst, Rudolf Nemec Juniori: Vanesa Hocková (brokové disciplíny) Martina Maršálková (pištoľové disciplíny) Marek Kostúr (pištoľové disciplíny) Štefan Šulek (puškové disciplíny)

Na kontinentálnom šampionáte v rakúskom Leobersdorfe bola tretia, striebro pridala v mix trape a disciplíne dvojitý trap. Okrem toho vedie svetový rebríček.

"Bola to najlepšia sezóna. Z každých pretekov som si priniesla medailu. Verím, že to bude pokračovať a budem mať viac takýchto sezón," povedala Rehák-Štefečeková.

Jej tímová kolegyňa Danka Barteková získala na európskom šampionáte zlatú medailu v skeete.

"Sezóna bola výborná. Veľmi sa teším, že som po dlhom čase videla stúpať na stožiari slovenskú vlajku. Mala som vyrovnané výsledky, na Svetovom pohári som vždy bola v prvej desiatke," uviedla Barteková, ktorej patrí vo svetovom rebríčku piate miesto ako druhej najlepšej Európanke.

Na olympiáde v Tokiu sa predstaví aj trapista Erik Varga, zaslúžil sa o to striebornou medailou na MS. Na ME obsadil štvrté miesto. Celú predchádzajúcu sezónu pritom Varga vynechal pre ťažké zranenie ramena.

"Som rád, že som sa mohol vrátiť. Sezóna dopadla nad moje očakávania. Vďaka všetkým, ktorí stáli za mnou, to dopadlo dobre. Po tom všetkom, čo sa stalo, je to pre mňa veľká satisfakcia," povedal Varga.

Hubert Andrzej Olejnik bol súčasťou zlatého miešaného družstva v dvojitom trape na ME. V individuálnej disciplíne v dvojitom trape pridal bronz.

Daniela Demjén-Pešková získala bronz na MS v malokalibrovej puške na 60 rán, Filip Praj triumfoval v trape na akademických MS v Kuala Lumpur. Vladimír Jurza a Štefan Ernst získali tituly majstrov sveta v streľbe z historických zbraní.

Prezidenta Slovenského streleckého zväzu (SSZ) Miloslava Bencu úspechy tešia, ale poukázal aj na problémy, ktoré ho trápia.

"Medaily nás tešia, ale máme aj puškové a pištoľové disciplíny a tu zaostávame. Máme nejaké dobré výsledky medzi juniormi, ale prechod medzi dospelých bude ťažký. Mám výhrady voči rôznym veciam, najmä čo sa týka zákona o športe. My môžeme robiť veci len v prípade, ak ho budeme zákonne obchádzať. Individuálne športy nemajú vďaka nemu nárok na prežitie. Zväzy nie sú schopné realizovať podmienky, ktoré sú dané, toto je začiatok konca. My sme šport hodili do úradu a nie na športoviská," povedal šéf zväzu.