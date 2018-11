Rozhodca prišiel o matku, po zápase sa rozplakal

Duel Ligy národov medzi Nemeckom a Holandskom mal smutnú dohru, Hategana upokojoval van Dijk.

20. nov 2018 o 14:24 TASR

GELSENKIRCHEN. Rumunský rozhodca Ovidiu Hategan viedol pondelňajší zápas v Lige národov medzi Nemeckom a Holandskom v mimoriadne ťažkom psychickom rozpoložení.

Tesne pred zápasom sa totiž dozvedel, že mu zomrela matka.

Uzdu emóciám povolil až po stretnutí, keď sa rozplakal pred kapitánom Holanďanov Virgilom van Dijkom. Ten ho ihneď utešil objatím a povzbudivými slovami.

Kamery bezprostredne po zápase zachytili, ako van Dijk objíma plačúceho rozhodcu.

Prečítajte si tiež: Holandsko opäť zaskočilo Nemcov, zahrá si na finálovom turnaji Ligy národov

"Ten človek sa zlomil. Stál predo mnou so slzami v očiach, pretože práve stratil svoju matku. Poprial som mu veľa síl a povedal som mu, že sa rozhodol správne, keď odpískal náš zápas. Je to maličkosť, ale dúfam, že mu to pomohlo," uviedol van Dijk.

Práve jeho gól v 90. minúte na 2:2 poslal Holanďanov na prvé miesto v 1. skupine A-divízie a zebezpečil Holandsku postup na záverečný turnaj.