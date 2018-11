Liptovský Mikuláš uťal víťaznú šnúru Zvolena, Poprad si poradil s Budapešťou

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner B. Bystrice: "Vedeli sme, že to bude vyrovnaný súboj, pretože tieto vzájomné súboji sú poznačené dramatickým bojom. Spočiatku bol zápas vyrovnaný, my sme dobre bránili, z obrany sme vychádzali, a potom sme boli vysoko efektívni v útoku. Darilo sa nám, šance nám prinášali góly a dobre sa na to pozeralo, aj diváci mohli byť spokojní. Hrali sme veľmi dobre a budem rád, keď na tento výkon nadviažeme."

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Začiatok nebol zlý, aj pohyb, šance sme si vytvorili, no na rozdiel od nás ich súper premieňal, no my nie. Mal vysokú efektívnosť, preto je víťazstvo Bystrice zaslúžené. My sme ukázali aj dobré momenty, ale aj zle riešené situácie a také skúsené mužstvo, akým boli domáci, to využilo. Ak chceme byť úspešní, musíme tento nedostatok odstrániť."

Tomáš Zigo, strelec jedného gólu B. Bystrice: "Po zranení som sa tešil, že konečne môžem hrať, naozaj sa teším z každého striedania. Verím, že forma porastie, že sa budeme zlepšovať, nielen ja, ale aj tím. Na Trenčín sme sa veľmi dobre pripravili, zápas sme zvládli a radi by sme v tomto výkone pokračovali. Predtým sme hrali zápasy, v ktorých sme si vytvorili tlak, no nestrieľali góly, teraz nám to padalo a navyše si brankár udržal čisté konto."

Michal Valent, brankár Trenčína: "Prehrali sme 0:5, do toho stavu 0:2 bol zápas stále otvorený, potom sme z nepochopiteľných príčin vypadli na päť minút zo zápasu. Dostávame góly ako dostávame, neustále sa to opakuje a je to škoda. Po zápase s Popradom sme verili, že podáme dobrý výkon, potrebujeme vyhrávať, no toto nás zase môže vrátiť naspäť. Musí sa to nejako zlomiť a verím, že sa vrátime na víťaznú vlnu. Musíme sa z toho poučiť, je to stále dookola, s neustálymi chybami. Vieme, o čo hráme, čo sa deje, Bystrica bola tentoraz úplne hrateľná, nevytvorila si nejaký tlak, no napriek tomu sme dostali päť. Musíme pracovať nielen na veľkých, ale aj na malých maličkostiach a až potom sa dostaneme tam, kde by sme chceli byť."