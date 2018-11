Fialková lamentuje: Čo máme robiť? Podpíšte, odkazuje zväz

Spor biatlonistiek a zväzu trvá. Nerokujú, iba si posielajú odkazy.

20. nov 2018 o 19:59 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Slovenská biatlonistka Paulína Fialková zverejnila dôvody, pre ktoré nechce spolu so sestrou Ivonou podpísať zmluvu s biatlonovým zväzom.

Bez zmluvy o zabezpečení štátnej reprezentácie nemôžu sestry štartovať v pretekoch. Nová sezóna Svetového pohára sa pritom začína už o necelé dva týždne.

Spor o trénerov

O spore so zväzom Fialková hovorí ako o „nezmyselnej mocenskej hre“. Naopak, vedenie Slovenského zväzu biatlonu nevidí na zmluve nič zlé. Argumentuje tým, že ju podpísalo 27 reprezentantov vrátane olympijskej víťazky Anastasie Kuzminovej.

Prečítajte si tiež: Paulína Fialková: Ak mi zakážu reprezentovať, radšej ukončím kariéru

Podľa Paulíny Fialkovej je základom problémov to, že nové vedenie reprezentácie po lanskej úspešnej sezóne vyhodilo z reprezentačného družstva hlavnú trénerku Annu Murínovú aj bežeckého trénera Martina Bajčičáka.

Zväz oponuje, že obom sa skončili zmluvy a len ich posunuli do pozície osobných trénerov sestier Fialkových, aby sa stali súčasťou olympijského Top tímu. Vďaka tomu sú na nich vyčlenené osobitné finančné prostriedky. Biatlonistky naďalej trénujú pod vedením Murínovej a Bajčičáka.

Podľa rebelujúcich biatlonistiek sa to však podarilo len vďaka pomoci Slovenského olympijského výboru. Zmluva o reprezentácii je podľa nich protizákonná.

Veľa povinností, žiadne práva

„Zväz má požiadavky na všetko, ale športovcom negarantuje takmer nič,“ tvrdí Paulína Fialková.

„Zmluva vyžadovala prevod osobnostných práv športovca na zväz, ktorý s nimi mohol voľne podnikať a dokonca ich mohol previesť aj na iné obchodné spoločnosti. A to všetko bez súhlasu športovca a bez akejkoľvek protihodnoty,“ uviedla na facebooku.

„Zástupcovia zväzu nám navyše nechávali odkazy, že aj keby sme si účasť trénerov na pretekoch hradili z vlastných zdrojov, tak pre nich nemajú akreditácie,“ doplnila.

Biatlonistky tvrdia, že nemajú žiadne požiadavky na reklamné plochy na kombinéze a akceptujú reklamných partnerov zväzu aj ich práva využiť športovcov na reklamu.

Prekážajú im však niektoré časti zmluvy. Napríklad povinnosť propagovať sponzorov zväzu na sociálnych sieťach alebo právo sponzora vyžadovať účasť športovca na vlastných propagačných akciách bez nároku na honorár.

„Takéto ustanovenia sa v zmluve nenachádzajú,“ oponuje zväz.

Fialková: Čo máme robiť?

Fialkovým tiež prekáža, že bez písomného súhlasu zväzu nemôžu propagovať iné subjekty ako partnerov zväzu.

Podľa zväzu si to vyžadujú predpisy Medzinárodnej biatlonovej únie. Ide o to, aby športovec nepropagoval napríklad cigarety či alkohol. „Takéto ustanovenie bolo súčasťou zmluvy o reprezentácii aj v minulosti a sestry Fialkové s tým nikdy problém nemali,“ uviedol v stanovisku zväz.

Prečítajte si tiež: Vyhlásenie právnych zástupcov sestier Fialkových: Rozhodnutie zväzu je nezákonné

Biatlonistkám prekáža aj to, že zmluvu majú podpísať na štyri roky. Podľa zväzu to len kopíruje olympijský cyklus a ostatní reprezentanti to privítali.

Sestry Fialkové a zväz spolu už dlhšie priamo nekomunikujú. Bavia sa cez právnikov a posielajú si odkazy cez médiá a sociálne siete.

Zväz tvrdí, že nerozumie, prečo sestry Fialkové nechcú zmluvu podpísať. „Je zrejmé, že na to nie je dôvod,“ uvádza zväz.

„Čo máme ešte urobiť, aby sme mohli reprezentovať?“ pýtala sa Paulína Fialková na facebooku.

„Máme jednoduchú odpoveď - prísť a podpísať zmluvu o reprezentácii,“ reagoval zväz.