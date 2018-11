Slovensko spoznalo možných súperov v kvalifikáciii na EURO 2020

Nasadenie do výkonnostných košov pred žrebom kvalifikácie, Slováci figurujú v treťom výkonnostnom koši.

21. nov 2018 o 8:28 SITA

ŽENEVA. Po utorňajších posledných zápasoch skupinovej časti európskej futbalovej Ligy národov 2018/2019 je definitívne známe zloženie košov pred žrebom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2020, ktorý sa uskutoční 2. decembra v írskom Dubline.

Rozdelenie do jednotlivých košov určili práve výsledky jednotlivých mužstiev v tejto novovzniknutej súťaži.

Slovensko v treťom koši

Keďže Slováci skončili v 1. skupiny B-divízie až na poslednom 3. mieste, znamená to pre nich nielen zostup do "céčka" Ligy národov, ale taktiež nasadenie v 3. koši pri žrebe eliminačného cyklu ME 2020.

Hráči spod Tatier preto dostanú až dvoch papierovo silnejších protivníkov, tých z 1. a 2. koša.

V najvyššom výkonnostnom koši sa nachádza Švajčiarsko, majster Európy Portugalsko, Holandsko, Anglicko, aktuálny líder rebríčka FIFA Belgicko, svetový šampión Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Chorvátsko a Poľsko.

Pád Nemecka

Práve utorňajšia remíza Poliakov v Portugalsku (1:1) definitívne odsunula "iba" do 2. koša 4-násobného majstra sveta Nemecko.

Účastníci budúcoročného júnového finálového turnaja Ligy národov (Švajčiarsko, Portugalsko, Holandsko a Anglicko, pozn.) majú zaručené nasadenie do päťčlennej skupiny.

Prečítajte si tiež: Weiss ťažko znášal, že nehral. Natruc opustil striedačku

Z desiatich kvalifikačných skupín (piatich päťčlenných a piatich šesťčlenných, pozn.) postúpia na ME 2020 dve najlepšie mužstvá.

Zostávajúce kvarteto účastníkov kontinentálneho šampionátu vzíde zo štyroch turnajov play-off jednotlivých divízii Ligy národov 2018/2019, ktoré sa uskutočnia v marci 2020.