Weiss odmieta reprezentovať pod vedením trénera Hapala

Weiss bez povolenia opustil striedačku tímu v kvalifikačnom zápase proti Českej republike.

21. nov 2018 o 8:55 TASR

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss sa rozhodol skončiť v národnom tíme pod vedením českého trénera Pavla Hapala.

"Za Hapala som skončil, vyjadrím sa v najbližších dňoch," uviedol pre denník Plus Jeden Deň.

Dvadsaťosemročný krídelník katarského klubu Al Gharafa zostal v novembrových dueloch Ligy národov UEFA proti Ukrajine (4:1) a Česku (0:1) bez minutáže v najcennejšom drese.

A keď sa na ihrisko nedostal ani pri treťom striedaní v súboji v pražskom Edene, zamieril počas stretnutia do šatne.

K momentu opustenia lavičky počas súboja sa už krátko po zápase v Prahe vyjadril aj Hapal, ktorý v októbri vymenil na poste trénera Jána Kozáka.

"V priebehu zápasu som si to nevšimol, lebo som koučoval mužstvo. Dozvedel som sa to, až keď som prišiel do kabíny. Budem sa snažiť vykomunikovať to s hráčom, čo ho k tomu viedlo, a uvidíme ďalej," uviedol Pavel Hapal.

"Vieme, akým spôsobom hrá, rozhodli sme sa pre tento variant. Nepustili sme ho do zápasu, ale nikde nie je napísané, že nebude hrať v ďalších dueloch, takže v tom nevidím žiadny problém," povedal Hapal o bývalom hráčovi Manchestru City, Glasgowa Rangers, Espanyolu Barcelona či Olympiakosu Pireus.